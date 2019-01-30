Gürcü minibüsünde kaçak sigara ve içki ele geçirildi

Gürcistan’dan Türkiye’ye gümrük kaçağı sigara ve içki taşıyan bir yolcu minibüsü Ordu’da yakalandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı sigara satıcılarına yönelik Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde saha ve yol çalışması yaptı. Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada bin 127 paket kaçak sigara ve 25 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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