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Gürcü Nina, polise zor anlar yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 11:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Cumhuriyet Meydanı'nda yerde uyuyan, Gürcistan uyruklu alkollü olduğu değerlendirilen kadın, ekiplere zor anlar yaşattı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Cumhuriyet Meydanı'nda yerde uyuyan, Gürcistan uyruklu alkollü olduğu değerlendirilen kadın, ekiplere zor anlar yaşattı. Polise tüküren, ambulansa binmemek için direnen Nina adlı kadın, güçlükle hastaneye götürüldü.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Atatürk Anıtı altında kadının yattığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan kişinin alkollü olduğunu anlayan polisin isteği üzerine, kadın polis meydana geldi. Gürcistan uyruklu ve adının 'Nina' olduğu öğrenilen kadını yattığı yerden kaldırmak isteyen polis ve sağlık görevlileri, uzun süre uğraştı. Yerden kaldırılamayan kadın, uyumak istediğini söyleyip, bağırdı. Görevlilere tüküren ve sedyeye alınmak istemeyen kadın, 45 dakikalık uğraşın ardından güçlükle ambulansa bindirilip, hastaneye götürüldü.

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