Gürcü otobüsünde kaçak alkol ve sigara ele geçirildi

Ordu’da Gürcistan plakalı yolcu minibüsünde yapılan aramada 772 paket kaçak sigara, 18 litre kaçak alkollü içecek ele geçirildi.

Gülyalı-Turnasuyu Mahallesi’nde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte icra edilen yol emniyet kontrol faaliyeti esnasında Gürcistan plakalı yolcu minibüsünde bulunan yolcuların üst ve valizlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 772 paket kaçak sigara, 18 litre kaçak alkollü içecek ele geçirildi. Olayla ilgili 11 Gürcistan uyruklu şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheliler adli makamlar tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

