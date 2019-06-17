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Gürcü soyguncu ava giderken avlandı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 16:59 | Son Güncelleme

İstanbul’da, Ruslara ait bir kargo şirketini yağmalamak ve soymak için silahını çeken 3 Gürcistanlı’dan biri, hedef ulaşamadan kaçarken düşürdüğü silahını yerden alan kargo müşterisi tarafından vurularak öldürüldü.Fatih’te Rus ve Gürcüler arasında otelde çıkan çatışmada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı duyurulmuştu.

İstanbul’da, Ruslara ait bir kargo şirketini yağmalamak ve soymak için silahını çeken 3 Gürcistanlı’dan biri, hedef ulaşamadan kaçarken düşürdüğü silahını yerden alan kargo müşterisi tarafından vurularak öldürüldü.
Fatih’te Rus ve Gürcüler arasında otelde çıkan çatışmada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı duyurulmuştu. Polisin gerçekleştirdiği geniş çaplı soruşturmada olayın aslı farklı bir boyuta ulaştı. İddiaya göre, 3 Gürcistanlı soyguncu, bu sabah saat 10.30 sıralarında Gençtürk Caddesi ile Ağayokuşu Sokak kesişiminde bulunan bir otelin bodrum katında yer alan Rus vatandaşı Garun Kubeiv’e ait VİP Kargo adlı şirketi yağmalamak ve soymak için silahları ile birlikte bastı.
Soyguncu kaçarken silahını düşürünce canından oldu
Kargo şirketine susturucu takılı silahla giren soyguncular, içeride bulunanlardan yere yatmalarını istedi. Bu sırada söz konusu kargoya 23 yaşındaki oğlu Isparol Isakov ile birlikte mal göndermek için müşteri olarak gelen Khazhasulav Isakov (51) yere yatmadı. Yere yatmakta direnen Khazhasulav Isakov, soyguncular tarafından önce silahın dipçiği ile sonra da ateş edilerek hafif şekilde yaralandı. Babasının vurulduğunu gören Isparol Isakov, yanında taşıdığı bıçakla soygunculardan Tengizi Pkhakadze’ye bıçakladı. Yaşanan arbedenin ardından soygunculardan Tengizi Pkhakadze ve beraberindeki diğer 2 soyguncu dışarı çıkarak kaçmaya başladı. Soyguncuların peşine düşen Rus uyruklu Isparol Isakov, kaçan soygunculardan düşen silahı yerden alarak peşlerinden koşmaya devam etti. Isakov, boğuşma sırasında bıçakla yaraladığı soygunculardan 56 yaşındaki Tengizi Pkhakadze’e sokak sonunda yakalayarak silahla arkadan ateş ederek ağır şekilde yaraladı.
Ağır yaralanan soyguncu hastanede hayatını kaybetti
Ağır yaralı olarak İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Pkhakadze, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı olayda yaralanan Rus vatandaşı Khazhasulav Isakov Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yağmaya gelen diğer 2 Gürcistanlı soyguncu kaçarak izlerini kaybettirdi.
Üç Rus gözaltında
Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soygunculardan Pkhakadze’yü vuran Isparol Isakov, baba Khazhasulay Isakov ile kargo şirketinin sahibi Garun Kubiev’i (42) gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soyguncular tarafından babasının vurulduğunu gören ve zanlıların düşürdüğü silahı yerden alarak cinayet işleyen Isparol Isakov’un İstanbul’da özel bir üniversitede öğrenci olduğu öğrenildi.
Polis, yapılan incelemelerde ucunda susturucu takılı 1 tabanca ile 5 mermi ve 1 bıçağa el koydu.

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