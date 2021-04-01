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  4. Gürcü ve Çeçen grubun silahlı çatışmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Gürcü ve Çeçen grubun silahlı çatışmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

01.04.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’de dün Gürcü ve Çeçen gruplar arasında yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.Başakşehir Bahçeşehir Gölet mevkisinde dün Gürcü ve Çeçen gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Başakşehir’de dün Gürcü ve Çeçen gruplar arasında yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Başakşehir Bahçeşehir Gölet mevkisinde dün Gürcü ve Çeçen gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kavganın, alacak verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan Gürcü ve Çeçen gruplar arasında çıktığını belirledi. Yapılan çalışmada öldürülen iki kişinin Çeçenistan uyruklu Rahım Rahımlı ve Khasan Yusupov oldukları tespit edildi.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Cinayet Büro ekipleri, 3 kişinin VIP minibüsle kaçtıklarını belirledi. Gözaltına alınan Z.M., N.F. ve V.S. isimli zanlılar, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

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