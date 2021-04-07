Gürdeniz: "Bu noktaya gelineceğini asla düşünmedi”

DW Türkçe'ye konuşan Rengin Gürdeniz, eşi Cem Gürdeniz’in bildiriye adının konulmasıyla ilgili görüşlerini anlattı. Cem Gürdeniz’in "Amiraller bir açıklama yazmışlar, benden de açıklama için onay vermemi istediler" dediğini, eşinin de açıklamayı "masumane" bulduğunu ve listeye "adının yazılmasında bir mahsur görmediğini" söyledi.

Gözaltına alınan amirallerden biri de Türkiye'nin denizlerdeki aktif ve askeri güce dayalı stratejisinin temelini oluşturan "Mavi Vatan" doktrininin isim sahibi Tümamiral Cem Gürdeniz.

Soruşturma kapsamında Ankara dışında gözaltına alınan emekli amiraller, ifadeleri alınmak üzere Ankara’ya gönderildi. 4 amiralin ise, yaş durumları göz önüne alınarak Çarşamba gününe kadar Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmeleri tebliğ çıkarıldı.

Gürdeniz’in eşi ve avukatı DW Türkçe’ye konuştu.4 Nisan'da "103 amiralden Montrö bildirisi" başlıklı haberin ardından bildirinin altında isimleri bulunan amirallere yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesinde yazılı "devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçlamasıyla yürütülüyor.

Rengin Gürdeniz ayrıca, "Cem zaten bu konuyla ilgili görüşlerini her dakika ekranlarda bildiren biri. O yüzden bunun bu noktaya geleceğini asla ve asla düşünmedi" dedi.

"Delilleri yok edecek insanlar değiller"

Gözaltındaki amiraller hakkındaki soruşturmada bildirinin hazırlanma ve yayınlanma süreci araştırılıyor. Ayrıca bildiriyi kim ya da kimlerin kaleme aldığı da soruşturma kapsamında yanıtı aranan sorular arasında bulunuyor.

Emekli amirallerin muvazzaf subaylarla irtibatlarının olup olmadığı, yurt içi ve yurt dışı bağlantıları, başka kişilere de imzalamaları için baskı yapıp yapmadıkları da araştırılıyor.

Emekli amiral Cem Gürdeniz’in de aralarında olduğu 4 amiralin avukatlığını yapan Şule Nazlı Erol, amirallerle görüşmesinin ardından DW Türkçe'ye konuştu.

Rutin bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Erol, "Cem Gürdeniz böyle bir duyuruyla gözaltına alınacağını hiç tahmin etmediğini, gözaltına alınmayı son derece yanlış bulduğunu" aktardı.

Erol, diğer amirallerin de "böyle bir duyuruyla işin bu hale geleceğini asla tahmin etmediklerini" belirtti; "Bunun sadece bir görüş açıklama olduğunu düşündüklerinden çok tepkililer" dedi.