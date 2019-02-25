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Güredil Kalesi havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 13:32 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta doğal güzellikler, fotoğraf sanatçıları ve dağcıların akınına uğruyor.Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Şadalak mevkisi Güredil Kalesi görselliği ve ürpertisiyle göz kamaştırıyor.

Güredil Kalesi havadan görüntülendi

Kahramanmaraş’ta doğal güzellikler, fotoğraf sanatçıları ve dağcıların akınına uğruyor.
Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Şadalak mevkisi Güredil Kalesi görselliği ve ürpertisiyle göz kamaştırıyor. Üzerinde hiçbir bitki örtüsü olmayan çıplak kayalar ve kayaların hemen yanı kısmında bulunan şelale, fotoğraf sanatçıları ve doğaseverler tarafından ziyaret edilerek görüntülendi.
Bölgede yoğun şekilde yağan karların erimesi ve kayalıklardan gelen kaynak suların oluşturduğu görüntü, bölgede adeta görsel şölen oluşturdu.

Güredil Kalesi havadan görüntülendi

Güredil Kalesi havadan görüntülendi

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