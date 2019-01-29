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Güreş antrenmanında fenalaşan Musa, hastane yolunda öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 15:45 | Son Güncelleme

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, ilkokul öğrencisi Musa Sayın (10), güreş kursu için gittiği spor salonunda antrenman yaparken, fenalaştı.

Güreş antrenmanında fenalaşan Musa, hastane yolunda öldü

Uğur SELÇUK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA) - ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, ilkokul öğrencisi Musa Sayın (10), güreş kursu için gittiği spor salonunda antrenman yaparken, fenalaştı. Küçük çocuk, ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi.
İlçe merkezindeki Cumhuriyet İlkokulu'nun 4'üncü sınıf öğrencisi Musa Sayın, arkadaşlarıyla birlikte güreş kursu için spor salonuna gitti. Antrenman kapsamında, arkadaşlarından biriyle güreşmeye başlayan Sayın, aniden fenalaştı. Küçük çocuğun yere yığıldığını gören görevliler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, Sayın'ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürmek üzere ambulansa aldı. Sayın, hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirtilen Musa Sayın'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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