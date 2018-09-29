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Güreşçiler, yol kenarındaki çimde antrenman yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 13:03 | Son Güncelleme

ANTALYA'da antrenman yapacak alan bulamayan güreşçiler, yol kenarında yağlı güreş antrenmanı yapıyor.

Güreşçiler, yol kenarındaki çimde antrenman yapıyor

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da antrenman yapacak alan bulamayan güreşçiler, yol kenarında yağlı güreş antrenmanı yapıyor. İşlek ana yol kenarında çalışan gençlerin hedefleri ise başpehlivan olmak.
Bu yıl 666'ncısı düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne ev sahipliği yapan ve son yıllarda çıkardığı başpehlivanların yağlı güreşlerde elde ettiği başarılarla damgasını vuran Antalya'da bir grup genç, yer bulamadıkları için yol kenarındaki çim alanda antrenman yapıyor. Antalya'nın araç trafiği bakımından en işlek noktalarından biri olan Antalya-Burdur Karayolu üzerindeki Antalya Bulvarı'nın yanındaki çimlerde çalışan güreşçiler, kispetlerini giyerek üç yıldır bu noktada antrenman yapıyor. Yol kenarında güreşenleri gören araç sürücüleri de korna çalarak genç güreşçilere selam veriyor.
DAMACANALARLA DUŞ ALIYORLAR
Yoldan geçen araçlara aldırış etmeden antrenmanlarına devam eden güreşçiler, antrenman sonrası duş ihtiyaçlarını ise araç bagajında getirdikleri damacana sularla karşılıyor. Kendileri bir araya gelerek antrenman yapan gençlerle ülkedeki tüm güreş müsabakalarına gitmeye çalıştıklarını söyleyen Bayram Atmaca, "İmkansızlıklar nedeniyle antrenmanımızı burada yapıyoruz. Antrenman için çim gerekiyor ve çimi bir tek burada kullanabiliyoruz. Gençlerimiz kötü yola düşmesin, sporla uğraşsın diye biz elimizden geleni yapıyoruz. Kendi araçlarımız ile su getiriyoruz. Aracımız olmadığı zaman her arkadaşımız bir damacanayı sırtına alarak buraya getiriyor. Antrenman sonrası burada yıkanıyoruz. Kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.
'ELİMİZDEN BU GELİYOR'
Antalya'nın özellikle son senelerde güreş konusunda seviye atladığını, ancak kendilerinin destek bulamadığını belirten Atmaca, "Herhangi bir kulübümüz veya derneğimiz olmadığı için en uygun yer olarak burayı bulduk. Burada antrenman yapmamız çok normal değil. Ülkemizde sporun altyapısına yeteri destek verilmediğini düşünüyorum. Arkadaşlarımız tamamen özveri ile burada hazırlanıyor. Hocamız Yusuf Özdemir hiçbir karşılık beklemeden gençlerimizi burada 3 yıldır çalıştırıyor" ifadelerini kullandı.
'HEDEFİM BAŞPEHLİVANLIK'
Genç güreşçi Şeref Özdemir de güreşen arkadaşlarının hepsinin birer başpehlivan adayı olduğunu kaydetti. Özdemir, "3 yıldır güreş yapıyorum. Aslında buradaki şartlar bizim çok uygun değil. Yanımızdan sürekli araçlar geçiyor. Antrenman sonrasında yıkanmak için kendi suyumuzu kendimiz getiriyoruz. Elimizden geldiğinin en iyisi yapmaya çalışıyoruz. Çok çalışıp başpehlivan olmak istiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Güreşçiler, yol kenarındaki çimde antrenman yapıyorGüreşçiler, yol kenarındaki çimde antrenman yapıyorGüreşçiler, yol kenarındaki çimde antrenman yapıyorGüreşçiler, yol kenarındaki çimde antrenman yapıyor

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