HABER

Güreşseverler, Yunusemre'deki festivali çok beğendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 17:34 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi'nin organizasyonuyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'ne, halk yoğun ilgi gösterdi.

MANİSA, (DHA) MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi'nin organizasyonuyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'ne, halk yoğun ilgi gösterdi. Binlerce vatandaş, Ortaköy mesire alanına akın etti. Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'ne 13 kategoride, 32'si başpehlivan olmak üzere 400 pehlivan katıldı. Ortaköy Mesire Alanında gerçekleştirilen güreşlerde, kıspet kuşanan pehlivanlar kıyasıya güreşti. Mücadelelerin sonunda altın kemerin sahibi, Orhan Okulu oldu. Müsabakaları ise binlerce güreşsever izledi. Yunusemre Belediyesi'nin organizasyonuna tam not veren vatandaşlar, başta Yunusemre Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Çerçi'ye ve ekibine teşekkür etti.

PARTNERMeşhur tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybettiMeşhur tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti
Ahlat'ta 'sakin şehir' adaylığı heyecanıAhlat'ta 'sakin şehir' adaylığı heyecanı
Yunus Emre, türbesi başında anıldıYunus Emre, türbesi başında anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnternet randevusu kanlı bitti!

İnternet randevusu kanlı bitti!

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'de önemli açıklama!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'de önemli açıklama!

Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!

Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!

PKK elebaşı Öcalan'ın akrabası Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

PKK elebaşı Öcalan'ın akrabası Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

İstanbul'da taciz dehşeti! Dolmuştan iner inmez polise koştu!

İstanbul'da taciz dehşeti! Dolmuştan iner inmez polise koştu!

Meteorolojiden bu hafta için ciddi uyarı!

Meteorolojiden bu hafta için ciddi uyarı!

Yunanistan'dan çirkin hareket! Gübre çuvalı geçirip Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan'dan çirkin hareket! Gübre çuvalı geçirip Türkiye'ye gönderdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.