Güreşseverler, Yunusemre'deki festivali çok beğendi

MANİSA, (DHA) MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi'nin organizasyonuyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'ne, halk yoğun ilgi gösterdi. Binlerce vatandaş, Ortaköy mesire alanına akın etti. Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'ne 13 kategoride, 32'si başpehlivan olmak üzere 400 pehlivan katıldı. Ortaköy Mesire Alanında gerçekleştirilen güreşlerde, kıspet kuşanan pehlivanlar kıyasıya güreşti. Mücadelelerin sonunda altın kemerin sahibi, Orhan Okulu oldu. Müsabakaları ise binlerce güreşsever izledi. Yunusemre Belediyesi'nin organizasyonuna tam not veren vatandaşlar, başta Yunusemre Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Çerçi'ye ve ekibine teşekkür etti.
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