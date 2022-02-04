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Gürgen Öz elektrik faturasını gösterdi!

04.02.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isimler faturalara gelen zamlardan sonra yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak komik videolarıyla gündeme gelen Gürgen Öz elektrik faturasını gösterdi! Gürgen Öz paylaşımına not düşmeyi de ihmal etmedi.

Fatura paylaşımlarına bir yenisi eklendi. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu Gürgen Öz bu sefer Gülse Birsel, Yeşim Salkım ve Seray Sever gibi faturasını paylaştı.

Öz, kendisine gelen 677 TL'lik elektrik faturasına ilginç ve bir o kadar da komik bir video ile tepki gösterdi. Ünlü oyuncu yaptığı bu paylaşıma ise "Birbirimizi öpmeyi çok seven bir toplumuz" notunu düştü.

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Seda Sayan ünlü oyuncunun paylaşımına gülücük emojileri attı. Öz'ün takipçilerinin çoğu ise "Gülsem mi ağlasam mı bilemedim" yazdı.

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