Gürgen Öz elektrik faturasını gösterdi!

Fatura paylaşımlarına bir yenisi eklendi. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu Gürgen Öz bu sefer Gülse Birsel, Yeşim Salkım ve Seray Sever gibi faturasını paylaştı.

Öz, kendisine gelen 677 TL'lik elektrik faturasına ilginç ve bir o kadar da komik bir video ile tepki gösterdi. Ünlü oyuncu yaptığı bu paylaşıma ise "Birbirimizi öpmeyi çok seven bir toplumuz" notunu düştü.

Seda Sayan ünlü oyuncunun paylaşımına gülücük emojileri attı. Öz'ün takipçilerinin çoğu ise "Gülsem mi ağlasam mı bilemedim" yazdı.

