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  4. Gürkan Can'ın işten çıkarılması gündem olmuştu! AK Partili belediye başkanı Güler: Belediyemizde işe aldık

Gürkan Can'ın işten çıkarılması gündem olmuştu! AK Partili belediye başkanı Güler: Belediyemizde işe aldık

20.02.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin büyük bir yıkıma neden olduğu Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Gürkan Can'ın Aydın'a döndükten sonra işten çıkarıldığı ifade edilmişti. Konuyla ilgili SMS alan Gürkan Can, Köşk belediyesinde işe başladı.

Gürkan Can'ın işten çıkarılması gündem olmuştu! AK Partili belediye başkanı Güler: Belediyemizde işe aldık

Valilik izniyle AFAD gönüllüsü olarak gittiği deprem bölgesinden döndükten sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce işten çıkartılan Gürkan Can'ın Köşk Belediyesi'nce işe alınacağı duyuruldu.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Asrın felaketi olan Maraş depreminde, AFAD görevlisi olarak deprem bölgelerine giden Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli Gürkan Can kardeşimizin bu fedakârlığı sebebiyle büyükşehir tarafından işten çıkarılması bizleri çok üzdü. 10 binlerce insanımızın canından olduğu, 100 binlerce insanımızın evsiz kaldığı böylesi zor günlerde; sosyal belediyecilikle övünen bir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bu AFAD görevlisi kardeşimizi işinden ve aşından etmesi kabul edilemez.

Biz Köşk Belediyesi olarak, bu fedakârlığı karşılıksız bırakmadık ve Gürkan Can kardeşimizin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmak için kendisini belediyemiz bünyesinde işe aldık. Bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız, yaralarımızı birlikte saracağız. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin inşallah."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karara tepki göstermişti.

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deprem Aydın Köşk

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