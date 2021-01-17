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Gürkan, e-söyleşide öğrenci velileriyle bir araya geldi

17.01.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, LGS kurslarına online olarak devam eden 8.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, LGS kurslarına online olarak devam eden 8. Sınıf öğrenci velileri ile Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı, Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren yöneticilerle online olarak bir araya geldi.
Eğitimin çok önemli olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanında olmanın gayreti içerisinde olduk. Gelecek nesillerimizin güven altında olması için eğitimli insan yetiştirmemiz gerekmektedir. Milli Eğitim Müfredatında yaygın eğitim programı ve örgün eğitim programı uygulanmaktadır. Yerel Yönetimler olarak bizler Semt Konaklarımızda, Kültür ve Eğitim Merkezlerimizde öğrencilerimizin geleceğe hazırlanması noktasında okul derslerine takviye olarak ve hayata hazırlanmaları noktasında yaygın eğitim programı uyguluyoruz. Bugün Semt Konaklarımız ve Okullarımız pandemi salgınından dolayı kapalı. Öğrencilerimize online olarak eğitim verilmeye gayret gösteriliyor. Ancak temennimiz ve dileğimiz odur ki biran evvel pandemi salgınından milletimizin ve insanlık aleminin kurtulmasıdır. Aşı süreci ile birlikte inşallah en kısa süre içerisinde bu salgından kurtulacağımızı temenni ediyorum. İnşallah kısa süre içerisinde öğrencilerimiz hem okullarına hem de kurs merkezlerimizdeki eğitimlerine yeniden başlarlar. Semt Konaklarımızdaki görevli eğitmenlerimiz ve yöneticilerimiz öğrencilerimizin geleceğe ve hayata hazırlanmaları noktasında yoğun çaba ve gayret içerisindeler. Belediye olarak uzaktan eğitim alan öğrencilerimize destek olmak amacıyla tableti olmayan öğrencilerimize de tablet desteği vermek için büyük çaba sarf ediyoruz. İnşallah bunlar gelecek için verimli ve olumlu adımlar olur diye düşünüyorum” dedi.
Başkan Gürkan daha sonra öğrenci velilerinden gelen soruları da cevaplayarak bu programa katılımlarından dolayı teşekkür etti. Başkan Gürkan böyle bir program gerçekleştiren Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı, Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

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