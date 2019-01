Gürkan: Kimsenin başkasının cumhuriyetçiliğini ve milliyetçiliğini sorgulama hakkı yok

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, yılbaşı kutlama mesajları içeren afişlerde Türkçenin yanı sıra Yunanca ve Bulgarca ifadeler kullanılması nedeniyle eleştirilmesine tepki göstererek, "Kimsenin bir başkasının cumhuriyetçiliğini, devletçiliğini, milliyetçiliğini sorgulama hakkı ve haddi yoktur. Herkesin vicdanında ve içindedir, herkesin de geçmişindedir" dedi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yılbaşı kutlaması için Türkçenin yanı sıra, kur farkı nedeniyle Edirne'ye alışverişe sık sık gelen Yunan ve Bulgar turistler için komşu ülkelerin dillerindeki kelimeleri içeren afişler hazırlatarak, kentin farklı noktalarına astırdı. Afişlerde 'Edirne' yerine Bulgarca 'Odrin', Yunanca ise 'Adrianapolis' kelimelirinin yer alması nedeniyle özellikle sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Başkan Gürkan, yardımcılarının da katıldığı kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eleştirilere sert tepki gösteren Gürkan, son 15 gün içerisinde önce tebrik edildiğini ardından da eleştirildiğini söyledi.

Afişlerin hem Yunanistan'da hem de Bulgaristan'da sosyal medyada geniş yer aldığını belirten Gürkan, "O afişler bana iletildiği kadarıyla hem Yunanistan'da hem de Bulgaristan'da sosyal medyada 'trend topic' oldular. Tebrik mesajları aldık. Bulgar ve Yunan komşularımız çok memnun. Bizim için asıl olan, Edirneli esnaflarımız çok memnun. Edirne'ye özellikle yılbaşı olması nedeniyle belki bu afişlerin de katkısıyla akın akın alışverişe gelmeye başladılar. Bu herkes için sevindirici ve mutluluk verici bir gelişmeydi. Yılbaşından 1-2 gün sonra bu sefer aynı afişler nedeniyle eleştiriler almaya başladık; 'Orada neden 'Edirne' yazmıyor da Edirne'nin Yunanca adı olan, aslında Edirne'nin Yunancadan önce ismi olan 'Adrianapolis' yazıyor, niye Bulgarcada 'Odrin' yazıyor' diye. Bunun bir dil dilimi, bir de tarihi tarafı var. Dil bilimini şimdi öğretmenlik günlerime dönerek, kara tahtanın başına geçip, ders verecek değilim. Herkes, az çok eğitim almışlar, insanlar, biraz dil dilimini araştırırlarsa bunun böyle yazılması gerektiğini bilecektir" dedi.

Sülalesinin Balkan kökenli olduğunu ve Balkan kökenli insanların din, dil ve vatan uğruna canlarını vermiş insanlar olduğunu anlatan Gürkan, "Balkan kökenli insanlar, dedelerini, ninelerini, abla ve ağabeylerini din, dil, vatan uğruna, isimleri uğruna korumuş, kollamış ve bunun için gerektiğinde canlarını vermiş insanlardır. Kimsenin haddine değil öyle Edirnelileri şununla, bununla yakıştırmak, ölçülendirmek. Herkes haddini bilecek. Bu şehrin, hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, hangi etnik kökenden olursa olsun her bir bireyi devletçidir, Türk milliyetçisidir, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını canı ve kanı pahasına savunacak insanlardır. Atatürk'ün ilke ve devrimlerini sonsuza kadar yaşatacak insanlardır. Türk dili için daha dün, 1984-1985 yılında hayatını ortaya koymuş insanlardır. Herkes haddini bilecek. Yok öyle bir yağma" diye konuştu.

VALİLİĞİN WHATSAPP HATTINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, aynı ifadelerin Edirne Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Whatsapp' şikayet hattı tanıtımlarında da kullanıldığını söyledi. Afişleri doğru örnek olduğu için gösterdiğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirne Valiliği ile beraber yaptığımız bir projede Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği ve Belediye logosu var. Burada bir art niyet mi aranması lazım? Yanlış mı yapılmıştır? Hayır, doğru yapılmıştır. Çünkü biz Yunan ve Bulgar vatandaşlarına hitap ediyoruz; Türk vatandaşlarına hitap etmiyoruz ki. Edirne'nin tarihsel geçmişini incelesin bu aklıevvel arkadaşlar; Edirne'nin tarihinde 12 ismi vardır. Bu şehir o 12 isimden aldığı kültürlerle ulaşmıştır. Ben şu anda bu şehrin 8 bin 300 yıllık geçmişinin de sorumluluğunu ve sahipliğini yapıyorum. Ret mi edeceğiz, yok mu sayacağız? Söz konusu Misakı Milli sınırlarıysa herkes haddini bilecek. Onu bizden daha çok kimsenin savunamayacağını ben biliyorum. Geçmişimize baksınlar, herkes baksın dedelerinin mezarları nerede, mezarı var mı, yok mu? Benim dedemin mezarı Balkanlar'da, Balkan coğrafyasında. Yine Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün kurmuş olduğu, bizim de destek verdiğimiz 'Whatsapp' şikayet hattı. Ne diyor; 'Edirne Turizm Whatsapp şikayet hattı artık Yunanca ve Bulgarca hizmet verecek.' Ne kadar güzel. Bunu bir suçlama anlamında söylemiyorum, doğru bir örnek olması anlamında gösteriyorum. Kendimizi yırtıyoruz Edirne'ye turist gelsin diye. Böyle akıl tutulması olur mu? Biz, hükümetimiz de, Sayın Cumhurbaşkanı da, sayın bakanlar, yerel yönetimler, herkes Türkiye'ye ve kendi şehrine bir tane fazla turist gelsin diye uğraşıyor. Kimsenin bir başkasının cumhuriyetçiliğini, devletçiliğini, milliyetçiliğini sorgulama hakkı ve haddi yoktur. Herkesin vicdanında ve içindedir, herkesin de geçmişindedir. Merak edenler önce kendi geçmişine baksın, sonra da merak ettiği kişinin geçmişine baksınlar. Orada her şey ortaya çıkar."