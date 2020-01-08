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  4. Güroymak kazı, Kars kazına rakip oldu

Güroymak kazı, Kars kazına rakip oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 09:46 | Son Güncelleme

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Üzümveren köyünde yetiştirilen ve karla beslenen kazlar etlerinin tadına tat katarken, Kars kazına da rakip oldu.Güroymak’taki kaz yetiştiricileri, önümüzdeki yıllarda kuluçka makinesi desteğiyle 15 ile 20 bin civarında kaz yetiştirmeyi planlıyor.

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Üzümveren köyünde yetiştirilen ve karla beslenen kazlar etlerinin tadına tat katarken, Kars kazına da rakip oldu.
Güroymak’taki kaz yetiştiricileri, önümüzdeki yıllarda kuluçka makinesi desteğiyle 15 ile 20 bin civarında kaz yetiştirmeyi planlıyor. Yemin yanında gün boyunca kar yiyerek kesime hazır hale getirilen kazlar, il dışında da rağbet görüyor. Kaz yetiştiricisi Yunus Orkin, kazların kar yedikten sonra iç yağlarının oluşmaya başladığını belirterek, “Özellikle bu mevsimde kazlar kesime hazır hale geliyor. İç yağlarını tamamlamış bulunmaktalar. Bu işi profesyonel düzeyde yapmaya başladık. 7 yıldır kaz üretip satıyoruz. Hedefimiz 20 bin civarında kaz yetiştirmektir. Bu yıl bunu yakalamayı planlıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesinde pilot yer olmayı hedefliyoruz” dedi.

“Kars kazlarına rakip çıktık”
Kars kazlarına rakip olduklarını ve bu işi başarmaya başladıklarını dile getiren Orkin, “İklim ve bölge uygun. Yeteri derecede karımız var. Kar soğuğu da mevcut, aynı zamanda yaz mevsimi de uzun. Bunlar hep bizim için avantaj. Burası kazların memleketi, hatta yaban kazlarımız bile mevcut. Kazlar kar görüp yemeden kesilmez. Kazlar kar yedikten sonra iç yağları oluşmaya başlar. Bu da kazın etine lezzet katıyor. Kolesterol hastaları bu etleri çok severler. Bizim kazların etini yiyenler gerçekten ‘ben et yedim’ diyor. Bütün herkese bu eti tavsiye diyoruz. Daha da bölgede yaygınlaşmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 450 kazı olduğunu belirten bir diğer kaz yetiştiricisi Adnan Caf ise bu sayıyı önümüzdeki yıllarda en az 15 ile 20 bine çıkaracaklarını söyledi. Caf, “Üzümveren köyünde kaz yetiştiriciliği yapıyorum. Yaklaşık 450 kazım var. Yazın yumurta, kışın da kesimlerini yapıyorum. Kuluçka makinesinde üretilenleri alıp büyütüyoruz. Kaz işini büyütmeyi düşünüyorum. Günde 3 defa arpa ve mısır veriyorum. Küçükken yem veya bulgur veriyorduk. Kışın burası sert geçiyor, kaz da soğuğu seven bir hayvandır. Başka bir sıcak bölgede yetişmez, karı ve suyu seviyor. Bunun için bu işi yapmayı planladık. Bu karı yediklerinde etlerinin tadı daha güzel oluyor” diye konuşu.

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