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Güroymak'ta tefeci operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 09:47 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde polis, tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Güroymak'ta tefeci operasyonu: 9 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Güroymak ilçesinde polis, tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah, para, sözleşme tapu ve senet ele geçirildi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güroymak ilçesinde tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine hemen harekete geçti. 9 kişinin belirlenmesi üzerine de eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen kişiler gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 av tüfeği, 419 tabanca mermisi, 91 av fişeği, 102 AK-47 tüfek fişeği, 11 cep telefonu, 6 sim kart, 3 flash bellek, 1 hard disk, 2 hafıza kartı, 2 dizüstü bilgisayar, 2 milyon 420 bin 565 TL tutarında 78 senet, 26 imzalı açık senet, 424 bin 570 TL tutarında 17 çek, 450 bin TL tutarında 24 araç satış sözleşmesi, başkaları adına 28 tapu senedi asılları, 6 milyon 574 bin TL tutarında 35 sözleşme ve protokol evrakı, 7 alacak verecek hesaplarına dair ajanda, 3 alacak verecek bilgilerinin olduğu not defteri, başkalarına ait 30 nüfus cüzdan fotokopisi, 33 alım satım ilişkisini gösterir evrak, başkalarına ait 3 araç anahtarı, 1 araç ruhsatı, 40 bin 231 TL tutarında icra takip evrakı, 60 bin TL para ele geçirildi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasını ardından adli mercilere sevk edilecekleri belirtilirken, soruşturma sürüyor.

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