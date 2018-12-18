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Güroymak’taki silahlı saldırıda 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 12:34 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde Naim Dayan'ın (30) aracında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Güroymak’taki silahlı saldırıda 2 kişi tutuklandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Güroymak ilçesinde Naim Dayan'ın (30) aracında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Olay, 15 Aralık günü Güroymak İlçesi Asri Mezarlık yakınlarında meydana geldi. Aracıyla seyir halindeki Naim Dayan, kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, yaralanan Dayan, kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve jandarma ekipleri, gri renkli otomobille kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Aynı gün Mutki ilçesine bağlı bir köye operasyon düzenleyen ekipler, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri Güroymak Adliyesi'nde mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.D. ve A.K. tutuklandı, M.Ş.D. ve Ü.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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