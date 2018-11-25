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Gürpınar Van'ın cazibe merkezi olma yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 20:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Gürpınar Belediyesi, hayata geçirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirdi

Van'ın Gürpınar ilçesinin çehresi, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyenin hayata geçirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla değişti.

Gürpınar Belediyesi, ilçede yıllardır süregelen sorunlara köklü çözümler üretirken önemli projeleri de hayata geçirdi. İlçe merkezinde güvenlik açısından risk oluşturan iş yerlerine Selçuklu mimarisiyle bölümler kazandırıldı. Millet bahçesi, mesire alanı, kent meydanı, kültür merkezi ve yediden yetmişe her kesime hitap eden sosyal ve sportif merkezleriyle ilçe adeta bambaşka bir görünüm kazandı.

Başlatılan değişim ve dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçenin ana arterini oluşturan yollar genişletildi, yaya ve araç trafiğine uygun bir biçimde yenilendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karayolları Bölge Müdürlüğünün eş güdümünde ilçenin en işlek caddesi olan ve altyapısı tamamlanan Milli Egemenlik Caddesi'ni asfaltla buluşturacaklarını, akabinde peyzaj çalışmalarına başlanacağını söyledi. Doğramacı, "Bugün Gürpınar için çok önemli bir gün. Allah'a şükürler olsun bugün Gürpınar'ın ana caddesi olan Milli Egemenlik Caddesi'nde asfaltımızı dökmek nasip oldu. Yapılacak peyzaj çalışmalarıyla Gürpınar'a mevsimin son demlerinde Allah'ın izniyle yeni bir güzellik katmış olacağız. Kaldırımları, aydınlatması, bisiklet yolu ve yeşillendirme çalışmalarıyla yepyeni bir Gürpınar'ı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. İnşallah bu işler tamamlandığında yeni Gürpınar’da daha mutlu, daha umutlu bir geleceğe hep beraber yürüyeceğiz." diye konuştu

Kaymakam Doğramacı, ayrıca Milli Egemenlik Caddesi'nde yapılan yenileme çalışmalarından dolayı belediye ekipleriyle koordinasyonlu bir şekilde çalışan Karayolları, TEDAŞ ve VASKİ ekiplerine teşekkür etti.

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Asfalt çalışması gürpınar belediyesi Van Gürpınar

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