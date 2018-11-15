HABER

Gürsel Tekin: 3 yıldır İstanbul'da hazırlıklarım var

SEÇİM HABERLERİ  | 15.11.2018 07:24 | Son Güncelleme

CHP'li Gürsel Tekin, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu seçimin 'klasik' olmadığını vurgulayan Tekin, "Gidip genel başkanımla konuştum. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul'da hazırlıklarım var, projelerimiz var" dedi. Tekin, Sözcü çalışanına kahve falı da baktırdı.

Gürsel Tekin: 3 yıldır İstanbul'da hazırlıklarım var

CHP'li İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu.

Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için yarışa hazır olduğunu açıklayan Tekin, "Gidip genel başkanımla konuştum. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul'da hazırlıklarım var, projelerimiz var. 39 ilçenin tamamına hakimim. 785 mahalleyi dolaşmış insanım" dedi.

FAL BAKTIRDI: BAŞKAN ADAYLIĞI GÖZÜKÜYOR

Tekin, Sözcü çalışanı Dilek Karaarslan'a da kahve falı baktırdı. Öztürk, o sırada yaşananları şöyle aktardı:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Gürsel Tekin kahvesini içtikten sonra, Dilek Karaarslan da falına baktı. "Başkan adaylığı gözüküyor" demesi, Tekin'in hoşuna gitti. O da, fincanı dikkatlice inceledi, Saygı Öztürk de "Hayırlısı neyse o olsun" dileğinde bulundu

FAL

'İSTANBUL'DAN AYRILAN İZMİR'E GİDİYOR'

Sözlerinin devamında "Türkiye'nin gerçek gündemini televizyonlarda görmek mümkün değil. Son 10 yılda 140 bin çocuk kayıp" ifadesini kullanan Tekin, şunları kaydetti:

Buna Ortadoğu coğrafyasından gelen ailelerin çocukları dahil değil. Bu kadar üzücü manzara varken, bunları TV'de görmek mümkün olmuyor. Bir yılımız FETÖ, bir yılımız papazla, bir yılımızı da ‘Kim belediye başkanı olacak'la geçiriyoruz. AKP'nin en güçlü olduğu yerler sivil toplum örgütleri. Kamu desteği alan, kamu yararına faydalanan vakıflar iktidara çalışıyor. İstanbul'da 2015-2018 arasında 400 bini aşkın kişi İstanbul'dan ayrıldı. Aynı dönemde 650 bin de yeni göç aldı. İstanbul'a gelenlerin başında Vanlılar var. İstanbul'dan ayrılan ise daha çok İzmir'e gidiyor.

Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
İYİ Parti ve CHP arasında Mansur Yavaş çıkmazı!İYİ Parti ve CHP arasında Mansur Yavaş çıkmazı!
İki partinin 'büyükşehir' pazarlığı! 14 ilin listesini açıkladıİki partinin 'büyükşehir' pazarlığı! 14 ilin listesini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Gürsel Tekin istanbul yerel seçim seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

İşte Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in son hali

İşte Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in son hali

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

FETÖ ile ilişkili ABD’li siyasetçiye 10 yıl hapis cezası

FETÖ ile ilişkili ABD’li siyasetçiye 10 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerel seçimde yeni ittifak! CHP, İYİ Parti'den sonra Saadet Partisi'yle görüşecek

Yerel seçimde yeni ittifak! CHP, İYİ Parti'den sonra Saadet Partisi'yle görüşecek

İYİ Parti ve CHP arasında Mansur Yavaş çıkmazı!

İYİ Parti ve CHP arasında Mansur Yavaş çıkmazı!

CHP ve İYİ Parti'nin '14 il' pazarlığı

CHP ve İYİ Parti'nin '14 il' pazarlığı

Milletvekillerinin yemin töreni tamamlandı! Meclis Başkanı seçimi ne zaman?

Milletvekillerinin yemin töreni tamamlandı! Meclis Başkanı seçimi ne zaman?

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

Yönetim harekete geçti! CHP’de kritik sayı 634

Yönetim harekete geçti! CHP’de kritik sayı 634

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.