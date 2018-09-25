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Gürsel Tekin ile Melih Gökçek arasında 'adaylık' tartışması: Çarşamba gününü bekle!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adaylığa her zaman hazır olduğunu ifade eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında 'adaylık' tartışması yaşanıyor. Gürsel Tekin attığı son tweet'te konuyla ilgili yarın bir basın açıklaması yapacağını belirtti.

Gürsel Tekin ile Melih Gökçek arasında 'adaylık' tartışması: Çarşamba gününü bekle!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in giydiği gömlekle ilgili bir paylaşım yapan Melih Gökçek’e, “Ankapark diye bir çukur açtın, milletin 1 milyar 450 milyon lirasını o çukura gömdün. Sen helal paramla aldığım gömleği bırak da şunu açıkla: Yolsuzluk yaptığın için mi, FETÖ’ye arsa verdiğin için mi, başarısız olduğun için mi istifa ettin?” şeklinde cevap veren Tekin, ‘Çarşamba gününü bekle’ dedi.

TWITTER'DAKİ GÜRSEL TEKİN - MELİH GÖKÇEK TARTIŞMASI:

gursel-tekin-tweet


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Melih başkan pirim kazandırma su hdpchp lilere
çaycılıktan chp sayesinde trilyonluğa gayri menkul zenginliğine ulaşmış Gürsel efendi ..hala servetinin kaynağını açıklayamıyor ve dürüstlükten bahsediyor..hadi ordan yüzsüz..HIRSIZ VAAAAARRR
Ankarayı parsel parsel sattın. Bülent Arınç
Gürsel tekin gelirse istanbul 2. Sözen dönemini yaşar
Konuşma özürlü Gürsel Tekin sana ve CHP'ye verecek bir tane oyum yok... Atatürk'ün partisinin içine ettiniz. Bu son Belediye seçimlerinden sonra kepenkleri tamamen indirmenizi bekliyorum. Partinizin içinde koltuk sevdası ve büyük bir saltanat var...!!!
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