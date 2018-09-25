Gürsel Tekin ile Melih Gökçek arasında 'adaylık' tartışması: Çarşamba gününü bekle!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in giydiği gömlekle ilgili bir paylaşım yapan Melih Gökçek’e, “Ankapark diye bir çukur açtın, milletin 1 milyar 450 milyon lirasını o çukura gömdün. Sen helal paramla aldığım gömleği bırak da şunu açıkla: Yolsuzluk yaptığın için mi, FETÖ’ye arsa verdiğin için mi, başarısız olduğun için mi istifa ettin?” şeklinde cevap veren Tekin, ‘Çarşamba gününü bekle’ dedi.

TWITTER'DAKİ GÜRSEL TEKİN - MELİH GÖKÇEK TARTIŞMASI:



