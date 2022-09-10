Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında, iktidar olmaları durumunda HDP'ye bakanlık verilebileceğini ifade etmişti.

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ, CHP YANIT VERDİ

Tekin'in sözlerine özellikle İYİ Parti tarafından çok sert tepkiler gelirken tartışmalar sonrası CHP kanadı ise "Gürsel Tekin'in kendi açıklamaları" yorumunu yapmıştı. Kılıçdaroğlu ise yaptığı ilk açıklamada, böyle bir şeyin olmadığını ifade ederek 6'lı masayı işaret etmişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

"HDP'ye bakanlık" tartışmaları gündemdeki yerini korurken CHP liderinden yeni bir açıklama geldi. Cumhuriyet'in haberine göre, PM toplantısının basına kapalı bölümünde, Gürsel Tekin’in açıklaması ve son dönemde “6’lı masa kendi içinde kavga ediyor” tartışmaları gündeme geldi.

"YETKİSİ OLMAYAN KONUDA AÇIKLAMA YAPMIŞ"

CHP lideri Kılıçdardoğlu’nun Tekin’in açıklamalarına ilişkin, “Kendisi ne 6 liderden biri, ne parti sözcüsü ne de grup başkanvekili. Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş. Burada kararı verecek olan 6’lı masadır” dediği öğrenildi.

