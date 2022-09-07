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Gürsel Tekin'in sözleri sonrası harekete geçti! İYİ Parti'de, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' istifası

07.09.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri İYİ Parti'de istifa getirdi. İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık İYİ Parti Genel Merkezi'ne gönderdiği dilekçe ile görevinden istifa etti. İşte haberin detayları...

Gürsel Tekin'in sözleri sonrası harekete geçti! İYİ Parti'de, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' istifası

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine tepki göstererek, partisinin il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Metin Özışık, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gönderdiği dilekçe ile görevinden istifa etti.

Özışık, istifa dilekçesinde, "Açılım sürecinde teröristlerin ayağına mahkeme gönderen, lahmacun ısmarlayan ve terörist başının kardeşini devlet televizyonuna çıkaran zihniyet ile 'PKK'ya bakanlık verilebilir' diyen zihniyet aynıdır. Başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözleri tüzel kişiliği kapsar. Ben 'Önce Allah sonra devlet gelir' kültüründe yetişmiş, ömrünün 4 yılını terörle mücadele ile geçirmiş, 22 okul arkadaşını şehit vermiş, Bırkılın Deresi şehitlerini kucağında taşımış, o şehitlerin kanı ellerine kucağına karışmış, yıllarca o şehitlerin sesleri ile gece yarıları kan-ter içinde irkilerek uyanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş ile aynı okuldan, Harbiye'den mezun olmayı, fani hayatında en büyük onur sayan emekli binbaşayım. 'PKK'ya bakanlık verilebilir' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm il başkanlığı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

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İYİ Parti hdp

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