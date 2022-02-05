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Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan’ın düğününden ilk kareler... Mehtap Özkan kimdir?

05.02.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sene eşinden boşanan 57 yaşındaki CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Çırağan Sarayı'nda aile arasında yapılan törenle 32 yaşındaki haber spikeri Mehtap Özkan'la dünya evine girdi. Mehtap Özkan'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekerken, çiftin Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğününden ilk kareler ortaya çıktı. Sosyal medyada Tekin’in çiçeği burnunda eşi spiker Mehtap Özkan kimdir? İşte herkesin merak ettiği o sorunun cevabı...

Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan’ın düğününden ilk kareler... Mehtap Özkan kimdir?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle haber spikerliğini halen Habertürk'de sürdüren Mehtap Özkan'la evlendi.

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Çiftin töreni aile arasında yapıldı. Tekin, geçen yıl ocak ayında bir çocuğunun annesi, ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı olarak boşanmıştı.
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Gürsel Tekin, ilk evliliğini 2 çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmıştı.

MEHTAP ÖZKAN KİMDİR?

Mehtap Özkan 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde hayata gözlerini açtı.

Gürsel Tekin'le evlenen Mehtap Özkan’ın sosyal medyasında dikkat çeken detay! Mehtap Özkan kimdir?Gürsel Tekin'le evlenen Mehtap Özkan’ın sosyal medyasında dikkat çeken detay! Mehtap Özkan kimdir?

İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde diksiyon ve oyunculuk dersleri aldı.

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Medya sektöründeki kariyerine Kanal B kanalında staj görmeye başlayarak adımını attı. Stajını tamamladıktan sonra 2014 yılında TV 8'de çalışmaya başladı. Burada sunucu olarak görev yaptı ve bir dönem de radyo programında yer aldı.

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TV 8'den ayrıldıktan sonra Beyaz Tv'ye geçiş yaptı. Beyaz Tv'de muhabir olarak görev almanın yanı sıra hava durumu programlarının da sunumunda yer aldı.

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HALK TV'DEN HABERTÜRK'E TRANSFER OLDU

Bir süre Beyaz Tv'de çalıştıktan sonra oradan ayrılıp Halk Tv'de çalışmaya başladı. Halk Tv'de hafta sonu haber bültenlerinin ve gece bültenlerinin sunuculuğunu üstlendi.

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Yaklaşık iki yıl boyunca Halk Tv'de çalıştıktan sonra başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekerek 2019 yılında Habertürk kanalına transfer oldu.

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CHP'li Gürsel Tekin, haber spikeri Mehtap Özkan ile evlendi! Mehtap Özkan kimdir?CHP'li Gürsel Tekin, haber spikeri Mehtap Özkan ile evlendi! Mehtap Özkan kimdir?


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Gürsel Tekin
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