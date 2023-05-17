Gürsel Tekin yeni görevini sosyal medyadan açıkladı: Kars'a görevlendirildim, İstanbul'da çalışacağım

14 Mayıs'ta milletvekili seçimleri tamamlandı. Adayların yüzde 50 artı 1 şartını sağlayamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta sandığa gidecek vatandaşlar Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında seçimini yapacak.

GÜRSEL TEKİN'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Partiler kısa dönem içinde hız kesmeden kendi adaylarının seçilmesi için çalışmalara başladı. CHP de bu süreçte İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'i Kars'ta görevlendirdi. Bu kararı sosyal medya hesabından paylaşan Gürsel'in, "Seçim çalışması yapmak üzere Kars ilimize görevlendirildim. 12 milyon seçmenin olduğu, sokak sokak bildiğim İstanbul’da çalışmaya devam edeceğim. Özellikle oy kaybettiğimiz veya yeterli oyu alamadığımız ilçelerimizde olacağım." ifadelerini kullanması dikkat çekti. Tekin dakikalar sonra bir paylaşım daha yaparak, "Kars’a elbette gideceğim. Sayın Genel Başkanımızla da görüştük. Talimatı doğrultusunda Halkın Otobüsü İstanbul’u sokak sokak gezecek. Milletimiz kararı ikinci tura bıraktı. Kazanacağız." notunu düştü.



