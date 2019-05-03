HABER

Gürsu AB projeleriyle kalkınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:36 | Son Güncelleme

Gürsu Belediyesi’nce hayata geçirilen AB projeleriyle ilçe kalkınıyor.Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı tarafından 2018 yılı Erasmus Mesleki Eğitim Programı tarafından kabul edilen proje çerçevesinde Polonya’nın Krakow şehrinde projenin ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

Gürsu AB projeleriyle kalkınıyor

Gürsu Belediyesi’nce hayata geçirilen AB projeleriyle ilçe kalkınıyor.
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı tarafından 2018 yılı Erasmus Mesleki Eğitim Programı tarafından kabul edilen proje çerçevesinde Polonya’nın Krakow şehrinde projenin ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Gürsu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Aycil, Temizlik İşleri Müdürü Ümran Ateş ve projenin yerel ortağı Uludağ Üniversitesi’nde öğretim üyesi Prof. Dr. Güray Salihoğlu, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şehnaz Baltacı Göktalay, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Adem Yıldırım katıldı.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’ya değer katacak proje çalışmalarına imza atmaya devam ediyoruz. Belediyemize ait şu ânda üç adet AB projesi uygulanmakta. Modern belediyecilik anlayışında artık mevcut devlet kaynaklı yatırımların yanında bu tür hibe programlarından faydalanma yoluna gidilmesi gerekiyor. Biz belediye olarak az zamanda çok mesafe kat ettik. Projelerimizle uluslararası arenada önemli yer edindik. Yenilenebilir enerji dışında kültürel miras, gençlerin sosyal girişimciliğinin desteklenmesi konularında da çalışmalarımız devam etmekte. Bugüne kadar 312 bin avroluk kaynak oluşturduk” dedi.

Gürsu AB projeleriyle kalkınıyor

Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...
Sultangazi’de Ramazan çocukların gönül dünyasına taşınıyorSultangazi’de Ramazan çocukların gönül dünyasına taşınıyor
Sosyal medyada paylaşımları işinden ettiSosyal medyada paylaşımları işinden etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Ankara'da FETÖ operasyonları! Onlarca gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonları! Onlarca gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma!

İçişleri Bakanlığı'ndan Bolu Belediye Başkanı'na soruşturma!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Toplam 93 terörist etkisiz hale getirildi

Az önce açıklandı! Onlarca terörist öldürüldü

Üniversite öğrencilerinin gözü 1 haftadır burada! 'Saat gibi bakıyoruz'

1 haftadır gözleri orada! 'Saat gibi bakıyoruz'

Metina bölgesine operasyon!

Metina bölgesine operasyon!

Antalya'da 'tuta' alarmı! 10 yıldır bu sorunu çözmeye çalışıyorlar ama...

Kabusları geri döndü! Bir kenti alarma geçiren olay

Spiker Kübra Eken’i darp eden Bülent Eken'in cezası onandı

Spiker Kübra Eken’i darp eden Bülent Eken'in cezası onandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.