HABER

Gürsu esnafı Işık’ı ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 12:53 | Son Güncelleme

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, esnafla kahvaltıda buluştu.Yeşil Artvin Kıraathanesi’nde esnafla bir araya gelen Başkan Mustafa Işık, Gürsu’nun çağdaş şehir kimliğine uygun şekilde gelişmesini sağlayacak projeler hakkında bilgi verdi.

Gürsu esnafı Işık’ı ağırladı

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, esnafla kahvaltıda buluştu.
Yeşil Artvin Kıraathanesi’nde esnafla bir araya gelen Başkan Mustafa Işık, Gürsu’nun çağdaş şehir kimliğine uygun şekilde gelişmesini sağlayacak projeler hakkında bilgi verdi. İlçede yapılan hizmetlerle alâkalı soruları cevaplayan Başkan Işık, kamulaştırma çalışmalarını anlattı. Işık, “Hemşehrilerimizin beklentileri öncelikli olmak üzere, ilçemize değer katacak hizmetleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Esnaflarımıza misâfir olarak hep birlikte yaptığımız kahvaltı programlarında hizmetlerimiz hakkında sohbet ediyoruz. İlçemizin gelişmesi için sinerji yakalamamızın önemini biliyoruz. Bizlere iletilen bütün fikirleri dikkate alıyoruz” dedi.
Kahvaltıya Başkan Mustafa Işık, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, Ak Parti ilçe teşkilatı yetkilileri, muhtarlar ve esnaflar katıldı.

Gürsu esnafı Işık’ı ağırladı

PARTNERBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmazBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmaz
Kartal'da hareketli dakikalar! Herkes o noktaya koştuKartal'da hareketli dakikalar! Herkes o noktaya koştu
Dergilik’ten Ocak’ta 11.5 milyon yayın okunduDergilik’ten Ocak’ta 11.5 milyon yayın okundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da hareketli dakikalar! Herkes o noktaya koştu

Kartal'da hareketli dakikalar! Herkes o noktaya koştu

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Pazar günü başkan seçilmişti, başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

'Dansçı yapacağız' vaadiyle kandırmışlar! 66 kadın kurtarıldı

'Dansçı yapacağız' diye kandırıp... Sonrası korkunç

Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Malatya'da yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.