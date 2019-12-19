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Gürsu genç beyinlerin ışığıyla aydınlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 16:58 | Son Güncelleme

Gürsu’nun zenginlikleri, Eurodesk Fuarı 2019’da genç beyinler tarafından temsil edildi.Eurodesk Türkiye Temas Noktaları’nın bir araya geldiği ve bilgi paylaşımının sağlandığı fuar genç beyinlerin fikirleriyle renklendi.

Gürsu’nun zenginlikleri, Eurodesk Fuarı 2019’da genç beyinler tarafından temsil edildi.
Eurodesk Türkiye Temas Noktaları’nın bir araya geldiği ve bilgi paylaşımının sağlandığı fuar genç beyinlerin fikirleriyle renklendi. “Geleceğimizin teminatı gençlerimizi, dünya çapında vizyon geliştirmeleri ve çağın gelişimlerine uyum sağlamaları için destekliyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bu maksatla oluşturduğumuz Eurodesk Temas Noktası’nda, gençlerimizin bütün dünya gençliğiyle yarışabilecek gelişim seviyesine ulaşmalarına katkı sağlıyoruz. Bu bağlamda gençlerimize yol göstererek ilçemiz ve ülkemiz için ürettikleri düşünceleri projelendirmelerini sağlıyoruz. Onların genç ve dinamik beyinleriyle düşündüklerini hayata geçirmelerinde yol haritalarını sunuyoruz. Gençlerimizin tertemiz ve koşullanmamış duygu ve düşünceleriyle ürettikleri her fikrin ilçemiz ve ülkemizin geleceği için bir ışık olacağına inanıyorum. Onlar yeter ki üretsin bizler her zaman yanlarında oluruz” dedi.
Gürsu Belediyesi tarafından oluşturulan Eurodesk Temas Noktası İrtibat Kişisi olarak görev yapan Bilal Demir, Gürsu’nun gelişimi için arkadaşlarıyla birlikte ürettikleri projelerin heyecanını yaşadıklarını belirterek, kendilerine bu fırsatı sunan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’a teşekkür etti.

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