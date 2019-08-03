HABER

Gürsu ovasında dronlu denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 11:33 | Son Güncelleme

Gürsu Belediyesi, ilçedeki tarım arazilerinde dronlu denetim başlattı.Havadan denetim Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu İlçe Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan, İlçe Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, mahalle muhtarları ve meclis üyelerinin iştirâkiyle başlatıldı.

Gürsu ovasında dronlu denetim

Gürsu Belediyesi, ilçedeki tarım arazilerinde dronlu denetim başlattı.
Havadan denetim Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu İlçe Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan, İlçe Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, mahalle muhtarları ve meclis üyelerinin iştirâkiyle başlatıldı. İlçenin verimli tarım arazilerinin denetimini yapma konusunda çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Dünya çapında değere sahip ürünler yetiştiren verimli Gürsu ovamızın korunması ve denetlenmesi için başlattığımız uygulamanın üreticilerimiz için de faydalı olacağına inanıyoruz. Zengin tarım çeşitliliğine sahip ovamız çok değerli. Ovamızın korunması yönünde yaptığımız çalışmaların yanında bu uygulamamızla da gerek güvenlik gerek denetim hizmetlerimizi gerçekleştirmiş olacağız” dedi.
Gürsu Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen ilk uygulamayla tarım arazileri havadan izlendi ve ovanın genel durumuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Başkan Işık da dronu kullanarak tarım alanlarını kontrol etti.

Gürsu ovasında dronlu denetim

Gürsu ovasında dronlu denetim

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldüİrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü
Didim'de kaçak içki üretilen depoya polis operasyonu: 3 gözaltıDidim'de kaçak içki üretilen depoya polis operasyonu: 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BirGün Gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

Eskişehir'deki cinayet sanığının anlattıkları şoke etti: Cesedi parçaladıktan sonra...

Cinayet sanığının kan donduran itirafı!

Didim'de korkunç olay! İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist öldürüldü

Teröre bir darbe daha! Bomba yağdı

Balıkesir'de yanan yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Kalpli kutuda ele geçirildi! Pişkin savunma

Kalpli kutuda ele geçirildi! Pişkin savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.