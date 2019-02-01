Gürsu protokolünden seher buluşması

Bursa’nın Gürsu ilçesinde protokol mensupları seher vakitlerinde vatandaşlarla buluşuyor.

Gürsu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle “Seher vakti buluşmaları” sloganıyla gerçekleştirilen program ilgi görüyor. Protokol mensupları sabah namazında Kurtuluş Camii’nde vatandaşlarla bir araya geldi. “Sabah namazının huzurunu ve seher vaktinin bereketini hemşehrilerimizle paylaşıyoruz” diyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hemşehrilerimizle hem manevî değerlerimizi birlikte yaşıyoruz, hem de bir araya geldiğimiz ortamlarda olduğu gibi ilçemiz için istişâreler yapma imkânımız oluyor. Birlik ve beraberliğin sıcaklığını seher vakitlerinde hemşehrilerimizle yaşıyoruz” dedi.

Seher vakti buluşmalarında protokol mensupları sabah namazını kılıyor ve ardından cemaatle birlikte çorba içerek sohbet ediyor.



