Gürsu’da hastane yoluna makyaj

Bursa’nın Gürsu ilçesinde, Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi yolu, yağmur suyu hattı yenileme çalışmasının ardından asfaltlanıyor.

BUSKİ tarafından yapılan yağmur suyu hattı yenileme çalışmasının ardından yolun asfaltı yenileniyor. Hastane yolunda yapılan çalışmaları BUSKİ yetkilileri ve belediye personeliyle birlikte inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne ulaşımın sağlandığı Mehmet Müezzinoğlu Caddesi ilçemizin en önemli caddelerinden biri hâline geldi. Caddemizde yağmur suyu hattı ihtiyacının giderilmesi konusunda destek veren BUSKİ ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Alt yapı çalışması tamamlanan caddemizde asfaltlama çalışmalarının da tamamlanmasıyla yol daha konforlu hale gelecek” dedi.

