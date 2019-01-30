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Gürsu’da yenilenebilir enerji hamlesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 05:05 | Son Güncelleme

Gürsu Belediyesi, Avrupa Birliği’nden alınan hibe desteğiyle yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yapacak.Gürsu Belediyesi’nin “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Geliştirilmesi” konulu projesi, Erasmus Meslekî Eğitim programları alanında 2018 yılında seçilen 13 projeden biri olarak hibe almaya hakkı kazandı.

Gürsu Belediyesi, Avrupa Birliği’nden alınan hibe desteğiyle yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yapacak.
Gürsu Belediyesi’nin “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Geliştirilmesi” konulu projesi, Erasmus Meslekî Eğitim programları alanında 2018 yılında seçilen 13 projeden biri olarak hibe almaya hakkı kazandı. 190 bin Euro bütçesi bulunan ve tamamı Gürsu Belediyesi tarafından kullanılacak olan hibe proje dâhilinde kırsal bölgelerde yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yapılacak.
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen projenin açılış toplantısı Bursa’da yapıldı. Proje toplantısına Polonya, Slovakya, İspanya ve Macaristan’dan proje konusuyla ilgili kurumlar ve temsilcileri katıldı.
Heyeti makamında ve Gürsu Adrenalin Park’ta ağırlayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “2018 yılında Avrupa Birliği’nden hibe hakkı kazanan iki projemizden biri olan ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları içeren bu projemizle tabiatın korunmasını sağlıyoruz. İlçemize yaptığımız birçok yatırıma kaynaklık eden bu projelerimizle Gürsu’nun gelişmesi için çalışıyoruz. 2019 - 2024 stratejik planımızda da bu tür projeleri kazanmak maksadıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Gürsu Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürü Özgür Aycil, “Geçen sene yaptığımız verimli proje çalışmalarımızın karşılığını almaya başladık. Yenilenebilir enerji hem dünyanın, hem de ülkemizin geleceği için mühim. Bölgemizde bu alanda çalışmalara yön vereceğiz. Proje kapsamında bölgemizde ve ülkemizde yenilenebilir enerji araştırma çalışmaları yapılacak” dedi.

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