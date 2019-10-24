Gürsulu öğrencilere temel âfet eğitimi

Gürsu Belediyesi’nce stajyer öğrencilere temel âfet eğitimi verildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Belediyemiz bünyesinde stajlarını yapmakta olan 23 stajyer öğrencimize, âfetlerden korunmak için eğitim verdik. Doğal âfetler sırasında yapılması veya yapılmaması gerekenler konusunda bilinçli bir toplum olmamız, muhtemel âfetlerde can kayıplarını önleyecek en önemli hususlardan biri. Gençlerimiz aldıkları eğitimle, konuya olan hassasiyetlerini artırdılar” dedi.

Deprem başta olmak üzere doğal âfetlerde bilinçli nesiller yetişmesini sağlamak maksadıyla Gürsu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen eğitimde öğrenciler, Bursa Afad Eğitim Merkezi eğitimcileri tarafından temel âfet eğitimi ve simülasyon eğitim aldılar.

