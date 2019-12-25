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  4. Gürsu’nun verimli toprakları kaçak yapılaşmadan korunuyor

Gürsu’nun verimli toprakları kaçak yapılaşmadan korunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 18:02 | Son Güncelleme

Gürsu Belediyesi, verimli toprakları kaçak yapılaşmadan korumak için yıkımlara devam ediyor.Gürsu’nun verimli topraklarını tehdit eden kaçak yapılaşmayı önlemeye yönelik mücadelelerinin devam edeceğini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizin verimli topraklarının kaçak yapılarla yok olmasını önlemek başta olmak üzere, ilçemizde kaçak yapılaşmayı önleme konusundaki kararlılığımız sürecek.

Gürsu’nun verimli toprakları kaçak yapılaşmadan korunuyor

Gürsu Belediyesi, verimli toprakları kaçak yapılaşmadan korumak için yıkımlara devam ediyor.
Gürsu’nun verimli topraklarını tehdit eden kaçak yapılaşmayı önlemeye yönelik mücadelelerinin devam edeceğini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizin verimli topraklarının kaçak yapılarla yok olmasını önlemek başta olmak üzere, ilçemizde kaçak yapılaşmayı önleme konusundaki kararlılığımız sürecek. Yıkım yapmak bizleri de üzen bir durum. Ancak yasalar bizlerin huzuru ve toplumsal düzenin sağlanması için var ve bizler de kanunları uygulamakla mükellefiz. Yasalar gereği de bu yıkımları yapmak zorundayız. Kanunî yollarla konut yapımında verdiğimiz hizmetlerde de belediye olarak hep kolaylaştırıcı olmaktayız. Kaçak yapıya harcanan emekler kanunî yollarla konut yapmakta kullanılırsa hem emekler hem de birikimler hebâ olmaz” dedi.
Bütün uyarılara rağmen inşa edilen kaçak yapılar, Gürsu Belediyesi ve ilgili diğer kurumların yetkililerinden oluşan yıkım ekiplerince yıkılıyor.

Gürsu’nun verimli toprakları kaçak yapılaşmadan korunuyor

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