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Gürültü ihbarına giden polisi bıçaklayan şüpheli yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 17:25 | Son Güncelleme

SALDIRGAN TUTUKLANDI Antalya'da, gürültü ihbarına giden polislerden Hasan Uslu'yu bıçaklayan, çıkan arbedede kardeşiyle birlikte bir polis memurunu da ayağından yaralayan Secat U., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI
Antalya'da, gürültü ihbarına giden polislerden Hasan Uslu'yu bıçaklayan, çıkan arbedede kardeşiyle birlikte bir polis memurunu da ayağından yaralayan Secat U., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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