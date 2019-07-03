'Gürültü' kavgasında bina görevlisini bıçaklayan sanığa 15,5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 'gürültü' yüzünden kapı komşusu ile aralarında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bina görevlisi Ayhan Ö.'yü (41) bıçaklayarak, ağır yaralayan Ayhan Uyar (38), 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 11 Ekim'de merkez Talas ilçesinde bulunan apartmanda meydana gelen olayda Ayhan Uyar ile komşusu ev kadını Gülay T. arasında 'gürültü çıkarma' nedeniyle tartışma çıktı. Bina görevlisi Ayhan Ö. araya girerek tarafları yatıştırmak istedi. Kavgaya dönen olayda Ayhan Uyar, bina görevlisi Ayhan Ö.'yü bıçaklayarak ağır yaraladı.

Gözaltına alınarak tutuklanan Ayhan Uyar, Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hazır bulundu. Hastanede gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan Ayhan Ö. ve Gülay T. ise duruşmaya katılmadı. Ayhan Uyar, son savunmasında pişman olduğunu söyleyerek, "Gülay T. karşı komşum olur. Olay günü zaten kardeşim ile tartışmıştık, ona çok kızgındım. Sinir hastasıyım. Karşı komşum ile gürültü yüzünden tartıştık, o sıra olay yerine gelen bina görevlisi Ayhan Ö.'yü bir anlık sinir ile bıçakladım" dedi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu raporunda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilen sanık Ayhan Uyar'a 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl, Gülay T.'ye yönelik 'silahla tehdit' suçundan 3 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 15 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

