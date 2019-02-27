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Gürültü kirliliğinin en fazla olduğu şehirler belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 12:02 | Son Güncelleme

Dünyadaki en fazla gürültü kirliliği nerelerde oluyor belli olurken, Türkiye’den İstanbul’un ilk sıralara yerleştiği görüldü.Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, gürültü kirliliğinin en çok yaşandığı şehirleri konu alan araştırmayı inceledi.

Gürültü kirliliğinin en fazla olduğu şehirler belli oldu

Dünyadaki en fazla gürültü kirliliği nerelerde oluyor belli olurken, Türkiye’den İstanbul’un ilk sıralara yerleştiği görüldü.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, gürültü kirliliğinin en çok yaşandığı şehirleri konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Indy100 verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, İstanbul’un gürültü kirliliğinin en fazla yaşandığı şehirler listesinin başlarına yerleştiği görüldü. Listenin başına ise Çin’den Guangzhou şehrinin yerleştiği saptandı. Listede yer alan diğer şehirler ise Delhi (Hindistan), Kahire (Mısır) , Mumbai (Hindistan) , Pekin (Çin), Barcelona (İspanya), Mexico City (Meksika), Paris (Fransa) ve Buenos Aires (Arjantin) olarak belirlendi.

ITS Medya ve Ajans Press’in konuyla alakalı gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya araştırmasında haber çıkışlarının son yıllarda artışa geçerek medyanın da önemli çevre başlıkları arasında yer aldığı gözlendi. Böylelikle 2015 yılından itibaren ’gürültü kirliliği’ ile ilgili 5 bin 934 haber çıkışı yaşandığı gözlendi.

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