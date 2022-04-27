Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

En iyi Bluetooth kulak içi kulaklık modelleri arasında öne çıkan Apple Airpods modern, şık ve kompakt tasarım sunuyor. Küçük boyutlu ve hafif olan ürün kolaylıkla taşınıp istenilen her yere götürülebiliyor. Kulak ergonomisi gözetilerek tasarlandığı için rahat ve konforlu kullanım sunuyor. Şarj konusunda kullanıcılarını memnun eden Apple Airpods, ilgi çekici birçok özelliğe sahip. Son zamanlarda çevremizde görmeye epey alıştığımız kulak içi kulaklıkların en bilinen modelini daha iyi tanıyalım. Hazırsanız kalitesiyle adından söz ettirmeyi başaran Apple Airpods'un bilinmeyen özelliklerini keşfedelim!

Apple Airpods

Apple Airpods'un teknik özellikleri

TWS Airpods incelemesinde birçok teknik özellik öne çıkıyor. H1 kulaklık çipi kullanan 2. nesil Apple Airpods, son derece hızlı ve etkili bağlantı kalitesi sunuyor. Bluetooth 5.0 desteği sunan Apple Airpods, H1 kulaklık çipinin performansını üst seviyeye çıkartıyor. Hem uzak mesafeden rahatlıkla çekebiliyor hem de ses gecikmelerini yok denecek kadar az seviyeye indiriyor. Ürün, çift mikrofon sistemi kullanıyor. Ayrıca mikrofonlar hareket ve konuşma algılayıcı ivmeölçerlere sahip. Bu özellikler gürültü engelleme özelliğiyle birleştiğinde çağrı görüşmeleri kristalize ses kalitesinde gerçekleşiyor. Apple Airpods 2. nesil incelemesinde öne çıkan özelliklerden biri de ürünün sesle kontrol edilebilmesi. Yapay zekâ destekli asistan Siri, sesle verilen komutları kolayca algılayıp uygulayabiliyor. Böylece dinlenmek istenen müzik ve aranmak istenen kişiler tek cümleyle gerçekleştirilebiliyor. Kulaklıklar tam dolu şarjla 5 saate kadar müzik dinleme imkânı sunuyor. Apple Airpods'un kutusu şarj ünitesi olarak da kullanılıyor. Kutu tam dolu şarjla 24 saatten fazla müzik dinlenmesine yardımcı oluyor. Üretim malzemelerinde cıva, PVC ve berilyum gibi zararlı bileşenler içermeyen Apple Airpods, çevreci ve güvenli kullanım sunuyor.

Apple Airpods'un avantaj ve dezavantajları

Apple Airpods'un Lightning konektörle şarj olması hız avantajı yaratıyor. Ancak Lightning konektör girişine yaygın olarak kullanılan Type C şarj kabloları takılamadığı için dezavantaj yaratıyor.

Ürünün sadece beyaz renginin bulunması diğer renkleri sevenler için dezavantaj oluşturuyor. Ayrıca beyaz rengin çabuk kirlenmesi de diğer dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor.

Ürünün Bluetooth 5.0 desteğine sahip olması kullanıcılarına büyük hareket avantajı sunuyor.

Apple Airpods son derece hızlı şekilde şarj olabildiği için kullanıcılarına zaman avantajı kazandırıyor. Zamanı kısıtlı olanlar 15 dakikalık şarjla 3 saate kadar müzik dinleyebiliyor.

Apple Airpods, fiyat açısından rakiplerine oranla dezavantajlı konumda. Ancak ürünün malzeme, ses ve özellik kalitesi de rakiplerine oranla avantajlı kullanım sunuyor.

Ürünün kutusunda şarj durumunu belirten LED ışık göstergesi bulunuyor. Bu özellik önemli avantaj olarak öne çıksa da LED ışık göstergesi kutunun iç kısmında yer alması dezavantaj yaratıyor. Şarj durumunu görmek için sürekli kutunun kapağını açıp kapatmak gerekiyor. Bu durum da kullanım pratikliğini olumsuz yönde etkiliyor.

Apple Airpods'u kullananların yorumları

Apple Airpods kullananlar, ürünün hızlı ve kolay şekilde telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarla bağlantı kurabilmesinden oldukça memnunlar. Apple Airpods kullanıcı yorumları arasında ürünün beyaz rengini eleştirenleri görmek mümkün. Beyaz renk kolayca kir tutabildiği için kötü görünüme yol açmış. Ancak bazı kullanıcılar Apple Airpods kutusu için kılıf alarak kirlenme sorununun önüne geçmişler. Apple Airpods yorumlarında kullanıcılar en çok memnun kaldıkları noktanın ürünün Bluetooth kalitesi olduğunu söylemiş. Bluetooth 5.0 desteği başarılı bağlantı kurarak mesafelerden etkilenmeden ses kalitesini yüksek tutmayı başarmış. Birçok kullanıcı ürünün kulağa rahatça oturduğunu ve kesinlikle rahatsızlık hissi yaratmadığını belirtmiş. Bu sayede kullanıcılar uzun saatler boyunca rahatlıkla müzik dinleyebilmiş. Ancak bazı kullanıcılar, ürünün küçük kulaklara rahat oturmadığını belirtmiş.

Apple Airpods'a alternatif ürünler

1. Mükemmel deneyim: Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

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Xiaomi marka en iyi Bluetooth kulaklık çeşitleri arasında yer alan Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık, özellikleriyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Bluetooth 5.0 destekli yonga seti sayesinde 20 m mesafeye kadar düşük gecikmeli sabit bağlantı hızı sunuyor. Şarjı uzun süreli müzik keyfi yaşatıyor. Silikon kaplı yapısı sayesinde terleme yaşandığında bile kulaklardan düşmüyor. Uygun fiyatıyla tam fiyat performans ürünü.

2. Kaliteyi işitin: Qcy T5 Bluetooth 5.1 Kulak İçi Kulaklık

Keyifli şekilde müzik dinlemenin yanı sıra başarılı ses kalitesi eşliğinde çağrı görüşmeleri de yapmak isteyenler için Qcy T5 Bluetooth 5.1 Kulak İçi Kulaklık tavsiye ediliyor. Her iki kulaklıkta da bulunan akıllı mikrofonlar, dış ortam seslerini filtreleyip kullanıcı sesini karşı tarafa başarıyla iletiyor. Kulağa tam oturacak şekilde tasarlanan ürün, rahatsızlık hissi yaratmıyor ve sağlam şekilde oturuyor.

3. Özgürce müzik dinleyin: Jabra Elite 75T Kulak İçi Bluetooth Kulaklık

En kaliteli kablosuz kulaklık modelleri arasında bir adım öne çıkmayı başaran Jabra Elite 75T Kulak İçi Bluetooth Kulaklık, modern ve kompakt tasarımıyla kullanıcılarını etkiliyor. Kulak ergonomisi gözetilerek üretilen ürün, ses kalitesiyle eşsiz müzik deneyimi yaşatıyor. Ayrıca 4 mikrofona sahip olduğu için çağrı görüşmelerinde de kullanıcılarına avantaj sunuyor.

4. Şarj problemlerine son verin: Haylou T15 Siyah Bluetooth Kulaklık

Sıklıkla dış ortamlarda bulunan ve seyahat eden kişilere Haylou T15 Siyah Bluetooth Kulaklık tavsiye ediliyor. 2200 mAh batarya kapasitesi sayesinde çok uzun saatler şarj derdi düşünmeden müzik dinlenebiliyor. Kutu içerisinde yer alan LED ışık göstergesi, şarj durumu hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlıyor. IPX5 suya ve toza dayanıklılık özelliği de bulunuyor.

5. Performanslı, şık ve ergonomik: JBL T125 TWS Bluetooth Kulaklık

Ufak ve sevimli tasarımıyla öne çıkan JBL T125 TWS Bluetooth Kulaklık, 5.8 mm'lik sürücüleri sayesinde başarılı ve eğlenceli müzik keyfi yaşatıyor. Şarj kutusuyla beraber 32 saat boyunca kesintisiz müzik dinleme imkânı sunuyor. Ürünün ergonomik tasarıma sahip olması önemli özelliklerinden birisi. Böylece uzun saatler boyunca rahatsızlık hissi yaratmadan takılabiliyor.

6. Yüksek malzeme kalitesi: Baseus Encok W04 Pro True Wireless Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Dayanıklı ve uzun ömürlü malzemelerden üretilen Baseus Encok W04 Pro True Wireless Bluetooth Kulak İçi Kulaklık, en kaliteli kablosuz kulak içi kulaklık modelleri arasında yer alıyor. Gri, pembe ve siyah renk seçenekleriyle öne çıkan ürün, kullanıcıların beğendikleri rengi seçmelerine imkân tanıyor. Ses iletimi sırasında gecikmelere meydan vermiyor ve kaliteli müzik keyfi sunuyor.

7. Akıllı dokunmatik kontrol imkânı: Truefree A1 Kablosuz Kulaklık

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Pratik özellikleriyle dikkat çeken Truefree A1 Kablosuz Kulaklık, kulaklıkların dış kısmındaki dokunmatik panellerle kontrol edilebiliyor. Böylece çeşitli müzik özelleştirmeleri parmak dokunuşlarıyla hızlıca gerçekleştiriliyor. Düşük güç tüketimine sahip yonga setiyle başarılı şarj yönetimi yaparak uzun saatler müzik dinlenmesine yardımcı oluyor. Ürünün en önemli özelliği birinci sınıf ses kalitesi sunması.