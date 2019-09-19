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GÜRÜLTÜ ŞİKAYETİNDE 108 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 00:01 | Son Güncelleme

Bağcılar'da komşuların şikayeti üzerine bir işyerine giren polis, 108 kaçak göçmen ile karşılaştı.

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL,(DHA)
Bağcılar'da komşuların şikayeti üzerine bir işyerine giren polis, 108 kaçak göçmen ile karşılaştı. Bir süre polise direnen kaçak göçmenler, mahallelinin de yardımıyla gözaltına alınarak bindirildikleri kamyonla polis merkezine götürüldü.
Olay, Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Komşuların 21 numaradaki dükkandan gürültü geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerine sevk edildi. Polis ekipleri işyerini kontrol ettiklerinde kaçak göçmenlerle karşılaştı. Kaçak göçmenler kendilerini gözaltına almak isteyen polis ekiplerine direndi. Araya giren mahalle sakinleri ile kaçak göçmenler arasından arbede yaşandı. Az sayıdaki polis ekiplerinin yetersiz kalması üzerine takviye ekipler sevk edildi.

KAÇANLARI MAHALLELİ YAKALADI
Kaçak göçmenlerden bazıları arbede sırasında kaçmaya başladı. Kaçanlar, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Olay kontrol altına alındıktan sonra polis ekipleri, gözaltına aldığı 108 kaçak göçmeni kamyona bindirerek polis merkezine götürdü. Olayın ardından mahalle sakinleri polis ekiplerini alkışlayarak, lehlerinde tezahüratta bulundu.

"BİR ANDA GÜRÜLTÜ KOPTU AŞAĞIYA İNDİK"
Mahalle sakini Hazım Özkara "108 tane kaçak göçmen buradaymış. Çantayla birileri gelip gidiyormuş. Mahalleli rahatsız olmuş, polise haber vermiş. Ben de burada oturuyordum. Bir yandan gürültü koptu indik, geldik. Göçmenleri dışarıya çıkartmaya çalışmış polis, içeriye çekmeye çalışmışlar polisleri. Diğer polisler gelince ortalık karıştı. Mahalle sakinleri yardımcı oldu polise, sonra kamyona bindirip götürdüler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Kaçak göçmenler
-Polis araçlarından detay görüntü
-Dükkandan detay görüntü
-Dükkanın içinde görüntü
-Mahallelinin polise tezahüratı
-Mahalleliden detay görüntü
-Mahallelinin ellerindeki sopalardan detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar

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