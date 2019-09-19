Gürültü şikayetinde 108 kaçak göçmen çıktı

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da komşuların şikayeti üzerine bir işyerine giren polis, 108 kaçak göçmen ile karşılaştı. Bir süre polise direnen kaçak göçmenler, mahallelinin de yardımıyla gözaltına alınarak bindirildikleri kamyonla polis merkezine götürüldü.

Olay, Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Komşuların 21 numaradaki dükkandan gürültü geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerine sevk edildi. Polis ekipleri işyerini kontrol ettiklerinde kaçak göçmenlerle karşılaştı. Kaçak göçmenler kendilerini gözaltına almak isteyen polis ekiplerine direndi. Araya giren mahalle sakinleri ile kaçak göçmenler arasından arbede yaşandı. Az sayıdaki polis ekiplerinin yetersiz kalması üzerine takviye ekipler sevk edildi.

KAÇANLARI MAHALLELİ YAKALADI

Kaçak göçmenlerden bazıları arbede sırasında kaçmaya başladı. Kaçanlar, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Olay kontrol altına alındıktan sonra polis ekipleri, gözaltına aldığı 108 kaçak göçmeni kamyona bindirerek polis merkezine götürdü. Olayın ardından mahalle sakinleri polis ekiplerini alkışlayarak, lehlerinde tezahüratta bulundu.