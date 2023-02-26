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Gürültü tartışması kanlı bitti! Komşular arasında silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

26.02.2023 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenler'de apartmandaki üst ile alt komşu arasında çıkan 'gürültü' tartışması kavgaya dönüştü. Sokakta kavga eden komşulardan biri diğerine silahla ateş ederek yaraladı. Silah seslerinin ardından yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gürültü tartışması kanlı bitti! Komşular arasında silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

İstanbul Esenler'de komşular arasındaki gürültü tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralanırken saldırgan ise gözaltına alındı.

Olay, saat 19.10 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda alt ile üst komşu arasından gürültü tartışması çıktı. Apartmandan dışarı çıkan iki komşu arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

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Sokakta kavga eden komşulardan biri diğerine silahla ateş ederek ayağından yaraladı. Silah sesleri üzerine sokakta panik yaşanırken, bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırırken polis, saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

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Olay sırasında yakındaki kafede oturan Erhan Kaçmaz, "Burada oturup çay içiyorduk. İki arkadaş kavga ederek birbirlerine yumruk attılar. Sonra biri silahını çıkarıp ateş etmeye başladı. Bu kadar insan varken bu kolay olmamalı." dedi.

Yoldan geçerken olayı gören Yiğit Yılmaz, "Üst kattaki komşu ile alt kattaki komşu birbirlerine girmiş. Yaralanma olmuş. Polis, ambulans geldi. Olayı gördüm. Sesler gelirken geldim, baktım." diye konuştu. (DHA)

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