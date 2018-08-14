Gürültü yapan çocuklara kızıp ateş açtı: 1 ölü, 7 yaralı

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP’te sokakta oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlendiği öne sürülen Hanifi c.'nin (60) pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerde Hacıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde oturan Hanifi C., sokakta oyun oynayan çocuklardan gürültü yapmamalarını istedi. Bu sırada tepki gösteren çocukların aileleri ile Hanifi C. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Hanifi c., evinden aldığı pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis sağlık ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan kimliği henüz belirlenemeyen 1 çocuk yaşamını yitirdi. Çocuğun cesedi otopsi için morga konulurken, olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, tüfekle ateş açan Hanifi C.'yi gözaltına aldı.
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