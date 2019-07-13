Gürültü yapan gençleri bıçakla kovaladı

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE'de sitelerinin bahçesinde sohbet eden gençlerin gürültüsünden rahatsız olduğu iddia edilen bir kişi elinde bıçakla gençleri kovaladı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Olay Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Atakent Mahallesi 4.Cadde üzerinde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre 19 yaşındaki Görkem Sağ, sitelerinin bahçesinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada bir apartmanın penceresine çıkan İdris Yağcı, 'Ne bağırıyorsunuz, aşağıya iniyorum göstereceğim size.' dedi. Bir süre sonra aşağıya inen Yağcı, elindeki bıçakla gençlerin peşinden koştu. Evlerinin balkonundan Yağcı'nın bıçakla gençleri kovaladığını gören Görkem Sağ'ın ailesi, saldırganla tartışmaya başladı. Aşağıya inen baba Hüseyin Sağ ve bazı site sakinleri Yağcı'yla tartışmayı sürdürdü. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, İdris Yağcı'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. "KONUŞACAĞIZ ZANNETTİK, BAKTIK ELİNDE BIÇAK VAR" Korku dolu anlar yaşayan Görkem Sağ, "Arkadaşlarımla binanın yanında otururken, pencereye biri çıktı. Bağırmaya başladı. Bize karşı kötü kelimeler kullandı. Biz de 'Rahatsız ettiysek özür dileriz.' dedik. O da 'Bana cevap vermezsiniz aşağıya ineceğim.' dedi. Bir süre sonra aşağıya indi. Biz konuşacağız zannettik. Baktık elinde bıçak var. Üzerimize koşmaya başladı. Kaçtık biz de. Sonra balkonda ailemle tartışmaya başladı. Aileme hakaretler etti. Sonra binanın içine girdi 'Bekleyin burada, göreceksiniz.' dedi. Sonra bina içinde bir arbede olmuş. Tekme ve yumruk atmış baba sanırım. Bir ara bıçağı elinden atmış. Polise haber verdik. Polis araca götürürken tehdit ve hakaretler etmeye devam etti." dedi. O ANLAR KAMERADA Öte yandan sitenin bahçesinde yaşanan korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, elinde bıçakla aşağıya inen bir kişinin gençleri kovaladığı görülüyor. Daha sonra bıçaklı kişinin binaya girip, bıçağı bırakıp tekrar dışarı çıktığı ve gençlerle tartıştığı görülüyor. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polisler, binaya girerek saldırganı polis aracına götürüyor.

