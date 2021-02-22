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  4. Gürültü yapan yabancı uyruklu şahıslar polisi görünce camdan atladı

Gürültü yapan yabancı uyruklu şahıslar polisi görünce camdan atladı

22.02.2021 07:49 | Son Güncelleme:
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Sancaktepe’de gürültü yaptıkları gerekçesiyle komşuları tarafından polis ekiplerine şikayet edilen 4 Afgan uyruklu vatandaş, ekiplerin kapıya gelmesiyle birlikte korkup, evin balkon ve camından aşağı atladı.Olay, Sancaktepe İnönü Mahallesi Minber Sokak’ta saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

Sancaktepe’de gürültü yaptıkları gerekçesiyle komşuları tarafından polis ekiplerine şikayet edilen 4 Afgan uyruklu vatandaş, ekiplerin kapıya gelmesiyle birlikte korkup, evin balkon ve camından aşağı atladı.
Olay, Sancaktepe İnönü Mahallesi Minber Sokak’ta saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir apartmanın ilk katında oturan Afgan uyruklu 4 şahıs daire içerisinde çıkardıkları gürültü sonrası komşuları tarafından polis ekiplerine şikayet edildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerini gören Afganistan asıllı 4 şahıs evin camından aşağı atladı. Apartmanın ilk katından atlayan 4 Afgan şahıstan 2’si atlama sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye sevk edilen şahısların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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