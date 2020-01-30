"Gürültü yapmayın" dediği için komşusuna saldıran baba ve 2 oğlu hakkında iddianame hazırlandı

Bakırköy’de "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusu İskender Karaduman’ı darp eden baba ve 2 oğlu hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 3 şüpheli hakkında 11 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy’de 12 Aralık 2019’da İskender Karaduman alt komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atmıştı. Mesaja sinirlenen alt komşu Ali Şenyüzlü ile oğulları Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü birlikte yukarı çıkarak İskender Karaduman’ı darp etmişti. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, müşteki ve şüphelilerin aynı apartmanda oturdukları ve komşu oldukları aktarıldı. İddianamede şüphelilerin doğum günü kutlaması yaptıkları saat 23.30 sıralarında müşteki İskender Karaduman’ın gürültü nedeniyle Ali Şenyüzlü isimli komşusuna 2 kez mesaj attığı açıklandı. Şüphelilerden Ali Şenyüzlü’nün ise müşteki Karaduman’ı arayarak sinkaflı kelimeler kullandığı, tehdit ve hakarette bulunduğu ifade edildi. İddianamede daha sonra şüphelilerin Karaduman’ın kapısına gelerek tekmelemeye başladıkları, Karaduman’ın ise bir süreden sonra eline beyzbol sopası alarak kapıyı açmak zorunda kaldığı belirtildi. Şüpheli baba ve oğullarının zorla içeri girdiğinin de anlatıldığı iddianamede, müştekiyi burada tekme, tokat ve sopa ile darp ettikleri açıklandı. Bu eylemler gerçekleştiği esnada şüphelilerin ayrıca ‘seni öldürürüz, yaşatmayız seni’ diyerek tehdit ve hakarette bulundukları aktarıldı. Şüphelilerin kavgayı ayırmaya çalışan diğer müşteki Nükte Karaduman’ı darp ettikleri de belirtildi.

Olaya ilişkin alınan Adli Tıp Kurumu Raporu’nda müştekilerin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları, evde bulunan eşyaların zarar gördüğü ve kamera kayıtlarından da olayın bu şekilde gerçekleştiğinin net bir şekilde anlaşıldığı ifade edildi.

Baba ve 2 oğlunun, ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’, ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’ ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 2 yıl 5 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheli baba ve 2 oğlu önümüzdeki günlerde Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

