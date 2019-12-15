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“Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı için komşularına saldıran baba ile 2 oğlu gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 23:47 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı.

Halil YILMAZ/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baba ile 2 oğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile tekrar gözaltına alındı.

Olay, Bakırköy'de 12 Aralık tarihinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy'de oturan İskender Karaduman gece yarısı gelen sesler üzerine aynı apartmanda oturan alt kat komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj attı. Karaduman'ın attığı mesaja sinirlenen ve ismi öğrenilemeyen alt kat komşusu iddiaya göre iki oğlu ile beraber yukarı çıkarak bağırmaya başladı. Kapıyı yumruklayan ve tekmeleyen kişiler daire sahibi elinde sopa ile kapıyı açtığı esnada Karaduman'a saldırdı. Evinde ve ailesinin yanında darp edilen Karaduman yaralanırken bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Karaduman'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

İskender Karaduman'ın saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler de alt kattan yukarı çıkan 3 kişi Karaduman'ın kapısını yumruklamaya ve tekmelemeye başlıyor. Görüntülerin devamında ise Karaduman'ın elinde sopa ile kapıyı açmasıyla 3 kişinin saldırdığı görülüyor. Bu sırada bağırma seslerine çıkan karşı daireden çıkan bir kişi araya girmeye çalışıyor. Kapıya gelen 3 kişi ayırmak için dışarı çıkan karşı daire sahibine de tepki gösteriyor.

SALDIRGAN 3 KİŞİ SERBEST KALDI

Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de daire sahibine saldıran alt kat komşu ile iki oğlunu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından alt kat komşu ile iki oğlu serbest bırakıldığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baba ile 2 oğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bugün tekrar gözaltına alındı. 3 şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü ve yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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