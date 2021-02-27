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Gürültüyle dışarı çıktılar araçlarını görünce şoke oldular

27.02.2021 23:14 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de alkollü olduğu iddia edilen şahıslar park halindeki 5 araca tekmelerle saldırarak zarar verdi.

Kocaeli’de alkollü olduğu iddia edilen şahıslar park halindeki 5 araca tekmelerle saldırarak zarar verdi. Gürültü ile dışarı çıktıklarında araçlarındaki zararı gören vatandaşlar ise şoke oldu.
Olay Kartepe Emekevler Mahallesi’nde bir caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü oldukları iddia edilen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen şahıslar, cadde üzerinde park halinde olan 3 otomobil, 1 cip ve 1 ticari araca tekmelerle saldırmaya başladı. Araçları tekmeleyerek aynalarını kıran ve kaportalarını ezen şahıslar, daha sonra olay yerinden kaçtı. Gürültü ile dışarı çıkan mahalle sakinleri, araçlarında oluşan hasarı görünce şoka girdi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçlara zarar veren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

“Bu arabayı almak için nelere katlandım”
Yıllardır çalışarak aldığı aracında oluşan hasarı görünce üzüntüsünü tepki ile dile getiren Abdullah Koca adlı vatandaş, “Bunları bir ifadeyle dışarda bırakmayacaksın ya. Vatandaşın günahı ne yani? Ben bu arabayı almak için nelere katlandım ya. 55-60 yaşında ben bu arabayı almışım, 40 senedir inşaatta çalışıyorum, hala daha çalışıyorum geliyor bir vatandaş bunu keyfi olarak kırıp insanlara zarar verip geçiyor. Çürüsün içerde ya. Senin sorunun varsa bana ne kardeşim ya?” dedi.

“Mahallemize bekçi verilmesini talep ediyoruz”
Aracı saldırganlar tarafından zarar gören bir diğer vatandaş İlyas Keskin ise, mahallelerine bekçi atanmasını talep ettiklerini belirterek, “Az önce aldığımız genel duyuma göre diğer mahallede yine böyle arabalı kırmışlar. İzmit’te bazı sokaklarda yine olduğunu duyduk. İçip içip sağa sola saldırıyorlar, bu sarhoşların bir an önce toplatılıp tedavi edilmesini ve zararlarımızın karşılanmasını istiyoruz biz vatandaş olarak. Mahallemizde bekçi yok, mahallemize bekçi verilmesini talep ediyoruz. Gördüğünüz gibi aynalarımız zarar görmüş. Böyle 5 tane ayna bir de tekme vurmuşlar kaportaya ilerideki araçlarımıza. Komşumuz daha dün akşam getirdi arabasını kapıya netice böyle” diye konuştu.

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