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Gürün'de 703 yıllık anıt ağaç

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:50 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Gürün ilçesindeki 703 yıllık anıt ardıç ağacı yıllara meydan okuyor.

Gürün'de 703 yıllık anıt ağaç

Hüsnü Ümit AVCI/GÜRÜN (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Gürün ilçesindeki 703 yıllık anıt ardıç ağacı yıllara meydan okuyor. 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koruma altına alınan ağaca, köylüler de gözü gibi bakıyor.
İlçeye bağlı Bahçeiçi köyünde bulunan 7 asırlık ardıç ağacı, görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor. 703 yıl boyunca ayakta kalmayı başaran ağaç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında tescillendi. Köy yolu kenarında bulunan 'boylu ardıç' türünden olan dev ağaca. vatandaşlar da itinayla bakıyor. Yaklaşık 10 metre boyunda, gövdesi ise 4 metre çapında olan ağacı görenler fotoğraf çektiriyor. Asırlar boyunca köy yolundan geçenlerin gölgesinde dinlendiği ardıç ağacı, drone ile havadan görüntülendi.
'BU AĞACI ÇOK SEVİYORUZ'
Bahçeiçi köyü muhtarı Arif Koca (65) yıllardır köylüler olarak ağacı korumaya çalıştıklarını belirterek, "Ardıç ağacımız 703 seneliktir. Vatandaşlarla, köylülerimizle devamlı ziyaret edip korumaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar herhangi bir kırım ya da budama olmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Ardıç ağacımız koruma altına alındı fakat tam anlamıyla ilgilenen olmadı. Dışarıdan gelen tatilci vatandaşlarımız gelip hep ziyaret ederler. Burada fotoğraf çektirirler. Bu bize büyük, tarihi bir anıdır. Ben 65 yaşındayım, 65 yıldır bu ağaçta hiçbir değişlik olmadı, hep aynı kaldı" dedi.
Gürün ilçesinde yaşayan Ali Karabulut ise, "Zaman zaman gelip ardıç ağacını ziyaret ediyoruz. Gölgesinde oturup, hemen yanında bulunan kaynak suyundan içiyoruz. Bu ağacı çok seviyoruz. Buradaki köy halkının da bu ağaca sahip çıkmalarından dolayı tebrik ediyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Gürün'de 703 yıllık anıt ağaçGürün'de 703 yıllık anıt ağaçGürün'de 703 yıllık anıt ağaçGürün'de 703 yıllık anıt ağaç

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