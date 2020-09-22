Gutarres’ten Dünyaya Küresel Ateşkes Çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutarres, uluslararası topluma yüz gün içinde küresel ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu. BM 75. Genel Kurulu’nda konuşan Gutarres, küresel ateşkesin yıl sonuna kadar sağlanması gerektiğini kaydetti. Genel Sekreter Gutarres, BM’nin 193 üye devletini Corona pandemisi karşısında tevazu ve birlik içinde mücadele etmeye de çağırdı.

Genel Sekreter Gutarres, dünyada savaş ve çatışmaların sonlanması gerektiğini belirterek, “Hep beraber salgın hastalıkla savaşmalıyız. Zaman artık gittikçe daralıyor” dedi. Genel Sekreter, “Dünyada yaşanan tüm çatışmaları durdurmak için küresel bir ateşkese ihtiyacımız var. Ayrıca yeni bir Soğuk Savaş'ı önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor” görüşünü de savundu.

“Gerçekleri kabul etmezsek herkes kaybeder”

Salgın hastalığın küresel bir tehdit olduğunu kaydeden Gutarres, dünyanın salgın hastalığın ortaya çıkmasıyla birlikte en büyük ekonomik krizle de karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Salgının dünyadaki tüm kırılganlıkları ortaya çıkarttığını belirten Gutarres, dünyada otuz yıl sonra ilk kez yoksulluğun yeniden artmaya başladığını belirtti.