HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gutarres’ten Dünyaya Küresel Ateşkes Çağrısı

Gutarres’ten Dünyaya Küresel Ateşkes Çağrısı

22.09.2020 18:38 | Son Güncelleme

BM 75. Genel Kurulu’nda konuşan Gutarres, küresel ateşkesin yıl sonuna kadar sağlanması gerektiğini kaydetti

Gutarres’ten Dünyaya Küresel Ateşkes Çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutarres, uluslararası topluma yüz gün içinde küresel ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu. BM 75. Genel Kurulu’nda konuşan Gutarres, küresel ateşkesin yıl sonuna kadar sağlanması gerektiğini kaydetti. Genel Sekreter Gutarres, BM’nin 193 üye devletini Corona pandemisi karşısında tevazu ve birlik içinde mücadele etmeye de çağırdı.

Genel Sekreter Gutarres, dünyada savaş ve çatışmaların sonlanması gerektiğini belirterek, “Hep beraber salgın hastalıkla savaşmalıyız. Zaman artık gittikçe daralıyor” dedi. Genel Sekreter, “Dünyada yaşanan tüm çatışmaları durdurmak için küresel bir ateşkese ihtiyacımız var. Ayrıca yeni bir Soğuk Savaş'ı önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor” görüşünü de savundu.

“Gerçekleri kabul etmezsek herkes kaybeder”

Salgın hastalığın küresel bir tehdit olduğunu kaydeden Gutarres, dünyanın salgın hastalığın ortaya çıkmasıyla birlikte en büyük ekonomik krizle de karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Salgının dünyadaki tüm kırılganlıkları ortaya çıkarttığını belirten Gutarres, dünyada otuz yıl sonra ilk kez yoksulluğun yeniden artmaya başladığını belirtti.

Gutarres, “Karşı karşıya kaldığımız salgın hastalık daha önce yaşanan hiçbir salgın hastalığa benzemiyor. Bu gerçeği kavrayamazsak herkes kaybeder” diye konuştu.

“Salgın hastalıkla mücadelede popülizm ve milliyetçilik başarısız oldu”

Dünyanın salgını yenmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eden Gutarres, “Salgın hastalık sadece bir alarm değil dünyanın bundan sonra karşı karşıya kalacağı tüm sorunlar için adeta bir prova" dedi.

Salgın hastalıkla bilimsel yöntemlerle mücadele edilmesi gerektiğini belirten Gutarres, “Salgın hastalıkla mücadelede popülizm ve milliyetçilik başarısız oldu. Virüsü kontrol altına almaya yönelik bu yaklaşımlar çoğu zaman işleri açıkça daha da kötüleştirdi " dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
AB zirvesiyle ilgili flaş gelişmeAB zirvesiyle ilgili flaş gelişme
Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Duygu Çelikten toprağa verildi
Duygu Çelikten toprağa verildi
Alışverişe giden genç kızı kaçırdılar, ortalık karıştı
Alışverişe giden genç kızı kaçırdılar, ortalık karıştı
Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı'dan seksi pozlar!
Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı'dan seksi pozlar!
Bodrum nüfusunda büyük artış! 400 bine dayandı
Bodrum nüfusunda büyük artış! 400 bine dayandı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Diğer Haberler
Son dakika! Ömer Çelik'ten 'Türkiye ile Yunanistan anlaştı' haberleriyle ilgili açıklama
'Türkiye ile Yunanistan anlaştı' haberlerine açıklama
Trump: BM, Kovid-19 eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalı
Trump: BM, Kovid-19 eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalı
Son dakika! AB Liderler Zirvesi ertelendi
AB zirvesiyle ilgili flaş gelişme
İngiltere'de süper bulaştırıcı paniği! Londra'dan Vietnam’a giden genç kadın 15 kişiye virüs bulaştırdı
'Süper bulaştırıcı' paniği! 15 kişiye virüs bulaştırdı
Çin'de dev gelgit dalgaları otoyolu vurdu! Dehşet anları böyle görüntülendi
Dev dalgalar otoyolu vurdu! Korkunç anlar böyle görüntülendi
Lübnan'ın güneyinde büyük bir patlama meydana geldi
Lübnan'ın güneyinde büyük patlama!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.