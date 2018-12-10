'Guten morgen' operasyonu şüphelileri adliyede

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA merkezli 5 ilde düzenlenen 'guten morgen' (Almanca günaydın)' operasyonunda, Almanları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan, 11'i kadın 40 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Türkiye'ye farklı zamanlarda tatile gelen Almanya uyruklulara, ülkelerine döndükten sonra çağrı merkezinden aranarak, "Türkiye'de alışveriş yapmışsınız, bundan dolayı vergi borcunuz var. Başınız dertte, ödeme yapın" denildi. Almanlar, çağrı merkezlerinin yönlendirmesiyle verilen hesap numaralarına para yatırdı. Bir süre sonra yeniden aranınca şüphelenen Almanlar, ülkelerinde polise başvurdu. Alman polisi ise durumu Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri; yapılan çalışma sonucu çetenin, tatile gelen Almanların kişisel bilgilerine ulaştığını, Antalya'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, İzmir ve Muğla Bodrum'da kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla tatilcileri arayıp, "Vergi borcunuz var, başınız belada" diyerek, korkuttuğunu tespit etti.

Polis, 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 6 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinde Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. 'Guten morgen' adı verilen ve 200 polisin katıldığı operasyonda, 11'i kadın 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve araçlar ile çağrı merkezi gibi kullandıkları iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3 tabanca, bir miktar esrar ile çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, tatilcilerin kişisel bilgilerinin yer aldığı ajanda, SIM kart ve dolandırıcılıktan elde edildiği tahmin edilen 40 bin lira ele geçirildi. Antalya dışında yakalanan şüpheliler de kente getirildi.

Şüphelilerin 17 Alman'ı aynı yöntemle 500 bin euro dolandırdıkları ortaya çıktı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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