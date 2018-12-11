'Guten morgen' operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA merkezli 5 ilde düzenlenen 'guten morgen' (günaydın) operasyonunda, Alman vatandaşlarını dolandırdığı öne sürülen 40 şüpheliden 15'i tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla 4'ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Türkiye'ye farklı zamanlarda tatile gelen Almanya uyruklulara, ülkelerine döndükten sonra çağrı merkezinden aranarak, "Türkiye'de alışveriş yapmışsınız, bundan dolayı vergi borcunuz var. Başınız dertte, ödeme yapın" denildi. Almanlar, çağrı merkezlerinin yönlendirmesiyle verilen hesap numaralarına para yatırdı. Bir süre sonra yeniden aranınca şüphelenen Almanlar, ülkelerinde polise başvurdu. Alman polisi ise durumu Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP 5 AY SÜRDÜ

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri; yapılan çalışma sonucu çetenin, tatile gelen Almanların kişisel bilgilerine ulaştığını, Antalya'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, İzmir ve Muğla Bodrum'da kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla tatilcileri arayıp, "Vergi borcunuz var, başınız belada" diyerek, korkuttuğunu tespit etti.

Polis, 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 6 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinde Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. 'Guten morgen' adı verilen operasyonda, 11'i kadın 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve araçlar ile çağrı merkezi gibi kullandıkları iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3 tabanca, bir miktar esrar ile çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, tatilcilerin kişisel bilgilerinin yer aldığı ajanda, SIM kart ve dolandırıcılıktan elde edildiği tahmin edilen 40 bin lira ele geçirildi.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

17 Alman'ı aynı yöntemle 500 bin euro dolandırdıkları ortaya çıkan 40 şüpheli dün sabah işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Savcılık sorgularından sonra şüpheliler tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden 15'i tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla bırakılırken, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

